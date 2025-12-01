Первоклассники отдохнут дольше. Напоминаем сроки зимних каникул

Зимние каникулы в школах продлятся 12 календарных дней: с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026-го. К занятиям дети приступают 12 января.

Согласно утвержденному базисному учебному плану (БУП), для шестилетних детей, обучающихся в 1-м классе 12-летней школы, каникулы продлевают дополнительно на две недели: они пройдут с 24 декабря этого года по 18 января следующего.

В Министерстве просвещения отметили, что БУП остается без изменений.

Напомним, в 1-м классе занятия с учетом возрастных особенностей детей проходят по 35 минут.