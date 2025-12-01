15:47
USD 87.45
EUR 101.17
RUB 1.12
Общество

Первоклассники отдохнут дольше. Напоминаем сроки зимних каникул

Зимние каникулы в школах продлятся 12 календарных дней: с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026-го. К занятиям дети приступают 12 января.

Согласно утвержденному базисному учебному плану (БУП), для шестилетних детей, обучающихся в 1-м классе 12-летней школы, каникулы продлевают дополнительно на две недели: они пройдут с 24 декабря этого года по 18 января следующего.

В Министерстве просвещения отметили, что БУП остается без изменений.

Напомним, в 1-м классе занятия с учетом возрастных особенностей детей проходят по 35 минут.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/352988/
просмотров: 836
Версия для печати
Материалы по теме
Олимпиада по финансовой безопасности для школьников проходит в Бишкеке
До 15 декабря от граждан Кыргызстана принимают заявки на поступление в вузы РФ
За 10 месяцев 2025 года в КР зафиксировано 27 случаев школьного рэкета
Мэрия Бишкека просит родителей следить за детьми во время каникул
Массовое отравление. Шаурма — запрещенный продукт для школ — ЦГСЭН
ЦГСЭН сообщает о 84 пострадавших в школьной столовой. Расследование продолжается
После отравления шаурмой в частной школе к медикам обратилось 75 человек
Почему сокращены каникулы школьников, объяснили чиновники
Озвучена дата, когда начнутся осенние каникулы в школах Кыргызстана
ФОМС напомнил о бесплатных медуслугах для школьников
Популярные новости
Бишкекчане ответили замминистра: город возмутило предложение &laquo;уезжать&raquo; Бишкекчане ответили замминистра: город возмутило предложение «уезжать»
МВД КР: Список якобы будущих депутатов Жогорку Кенеша в&nbsp;соцсетях&nbsp;&mdash; фейк МВД КР: Список якобы будущих депутатов Жогорку Кенеша в соцсетях — фейк
Прощай, Бишкек! Готовы&nbsp;ли вы&nbsp;уехать на&nbsp;джайлоо по&nbsp;совету замминистра? Опрос Прощай, Бишкек! Готовы ли вы уехать на джайлоо по совету замминистра? Опрос
В&nbsp;России предлагают перейти к&nbsp;организованному набору трудовых мигрантов В России предлагают перейти к организованному набору трудовых мигрантов
Бизнес
МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) выходит на&nbsp;новый уровень сотрудничества с&nbsp;UnionPay МПЦ («Элкарт») выходит на новый уровень сотрудничества с UnionPay
&laquo;Айыл Банк&raquo; снижает ставки по&nbsp;лизингу: техника стала доступнее «Айыл Банк» снижает ставки по лизингу: техника стала доступнее
Beeline Кыргызстан дарит 120 минут для звонков в&nbsp;Россию на&nbsp;номера &laquo;Билайн&raquo; Beeline Кыргызстан дарит 120 минут для звонков в Россию на номера «Билайн»
В&nbsp;O!Store большая распродажа аксессуаров&nbsp;&mdash; только три дня В O!Store большая распродажа аксессуаров — только три дня
1 декабря, понедельник
15:26
Рост ОРВИ и гриппа. В Бишкеке на карантин закрыто около 25 детских садов Рост ОРВИ и гриппа. В Бишкеке на карантин закрыто около...
15:21
Заасфальтирована автодорога Орловка — Чым-Коргон
15:08
Пресечена попытка незаконного ввоза золотых изделий в Кыргызстан
15:01
МПЦ («Элкарт») выходит на новый уровень сотрудничества с UnionPay
14:50
Когда объявят новых депутатов? ЦИК озвучила точные сроки подведения итогов