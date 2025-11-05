14:07
Общество

Мэрия Бишкека просит родителей следить за детьми во время каникул

Фото фото пресс-службы мэрии Бишкека

Столичный муниципалитет обращается к родителям и законным представителям учащихся с настоятельной просьбой усилить внимание к своим детям во время осенних каникул. В период школьных каникул у детей появляется больше свободного времени и важно, чтобы оно проходило безопасно и с пользой, передает пресс-служба мэрии.

Особое внимание следует уделить профилактике несчастных случаев и правонарушений. Родителям рекомендуется организовать для детей содержательный отдых — посещение культурных, спортивных и образовательных мероприятий, семейные прогулки и совместное времяпрепровождение.

Мэрия Бишкека также строго предостерегает родителей ни в коем случае не допускать управления транспортными средствами несовершеннолетними. Подобные случаи нередко приводят к дорожно-транспортным происшествиям с тяжелыми последствиями.

Родители несут ответственность за жизнь, здоровье и безопасность детей. Только совместными усилиями мы можем создать безопасную и благополучную среду для подрастающего поколения, отмечается в релизе.
