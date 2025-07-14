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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 14 июля переменная облачность. Температура воздуха ожидается +36 градусов.

Отключение газа, света, воды

  • 9.30-13.00 — 6-й микрорайон, 1, 2/1, 2/2;
  • 9.30-18.00 — отрезки улиц Горького, Виноградной, жилмассив «Алтын-Ордо» (улицы 2-4-я, Субан-Ата, Анкара, Алтын-Ордо, Достоевского);
  • 9.30-17.30 — отрезки улиц Курманджан Датки, Абдумамунова, Огонбаева;
  • 9.00-17.00 — отрезки улиц Боконбаева, Чапаева, Ахунбаева, Бакаева, Омуракунова, Кошой-Коргон, Панфилова, 239, отрезки улиц Салтанат, Профсоюзной, Ынтымак, Кубаныч, Кайназаровой, Ильменской, Казыбек, Мамытова, Аманат, Месароша, Маданият, Лумумбы, 139Б, села Мраморное (улицы Южная, Урожайная, Целлиная, Кольцевая), Маевка (улицы Водохранилище, Школа, Ынтымак);
  • 9.00-19.00 — жилмассив «Чон-Арык» (улицы Северная, Семетей, 50 лет Победы, Мира, переулок Шушенский);
  • 11.00-18.00 — отрезок улицы Терметчикова, жилмассив «Алтын-Казык».

  • 10.00-17.00 — район, ограниченный проспектом Айтматова, улицами Ахунбаева, Айни, Табалдиева, Балтагулова, рекой Ала-Арчой.

Памятные даты

Подписан закон о биометрической регистрации граждан КР

14 июля 2014 года президент Алмазбек Атамбаев подписал Закон «О биометрической регистрации граждан Кыргызской Республики».

Документ регулирует отношения, возникающие при осуществлении деятельности по сбору, обработке, хранению и использованию биометрических данных граждан КР, актуализации и защите базы биометрических данных.

Воскресенье в Российской империи объявлено официальным выходным днем

Первые попытки формирования рабочего законодательства предпринимались в Российской империи еще во времена царствования Александра III, однако в целом условия труда и быта рабочих конца XIX века оставались крайне тяжелыми.

Острота рабочего вопроса и нежелание правительства что-то в нем менять отозвались проведением серии стачек. Правительство, испугавшись размаха забастовок, пошло на уступки. 14 июля 1897 года рабочий день был ограничен 11,5 часа, а воскресенье объявлено обязательным выходным днем.

Люди, которые меняли мир

Родился поэт и прозаик Мар Алиев

из интернета
Фото из интернета. Мар Алиев

14 июля 1932 года в селе Кочкорка Нарынской области родился поэт и прозаик Мар Алиев.

Работал библиотекарем, врачом-эпидемиологом, врачом-бактериологом. Позже его назначили ответственным секретарем медицинского журнала «Ден соолук», с 1970-го — главный редактор издания.

Первая книга Мара Алиева — сборник рассказов «Айнектеги жазуу» («Надпись на стекле») — издана в 1963 году.

Автор нескольких поэтических сборников.

Заслуженный работник здравоохранения Киргизской ССР, отличник здравоохранения СССР.

Ушел из жизни 10 апреля 2010-го.

Куда сходить

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335997/
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