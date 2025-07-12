19:02
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

13 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1
Бишкек
  • 9.00-17.00 — отрезки улиц Кыбыла, Таш-Рабат.
2
Чуйская область
  • 9.00-12.00 — город Кара-Балта (улицы Чехова, Кирова, Шопокова, Боконбаева, Карла Маркса, Бородочева, Спортивная, Ленина, Тельмана, Энгельса, Топографическая, Тоголока Молдо, Фурманова, Федорова, Токтогула, Пограничная, Владимирова, Пирогова), село Алексеевка;
  • 12.00-17.00 — город Кара-Балта (улицы Первомайская, Красноармейская, Кожомбердиева, Учительская, Агрономическая, Фрунзенская, Панфилова, Горная, Молодежная, Дружбы, Калининская, Студенческая, Шопокова, Суворова, Стадионная, Оторбаева, Горького, Громова, Лермонтова, Школьная);
  • 9.00-17.00 — село Алексеевка (улица Калинина).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335967/
просмотров: 223
Версия для печати
Материалы по теме
12 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
11 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
10 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
9 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
8 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
7 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
5 июля: где в регионах отключат свет
4 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
3 июля: где в регионах отключат свет
2 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
Популярные новости
Ночью на&nbsp;площади Ала-Тоо начали устанавливать новый памятник Манасу&nbsp;&mdash; он&nbsp;другой Ночью на площади Ала-Тоо начали устанавливать новый памятник Манасу — он другой
Мэр Балыкчи нашел человеческую кость и&nbsp;встретился с&nbsp;правнуками Тян-Шанского Мэр Балыкчи нашел человеческую кость и встретился с правнуками Тян-Шанского
ОСАГО стало обязательным. Водители в&nbsp;замешательстве, власти&nbsp;&mdash; в&nbsp;противоречиях ОСАГО стало обязательным. Водители в замешательстве, власти — в противоречиях
Мэр Балыкчи про снос памятника Тян-Шанскому: мозг не&nbsp;пинайте. Зынк болот! Мэр Балыкчи про снос памятника Тян-Шанскому: мозг не пинайте. Зынк болот!
Бизнес
O!Bank ближе&nbsp;&mdash; банковские услуги доступны в&nbsp;O!Store по&nbsp;всей стране O!Bank ближе — банковские услуги доступны в O!Store по всей стране
Покупайте билеты Asman Airlines без переплат в&nbsp;приложении авиакомпании Покупайте билеты Asman Airlines без переплат в приложении авиакомпании
Получайте доход каждый месяц: целых 15,5 процента по&nbsp;депозиту Получайте доход каждый месяц: целых 15,5 процента по депозиту
От&nbsp;Турции до&nbsp;Китая&nbsp;&mdash; выгодные интернет-пакеты от&nbsp;О! в&nbsp;роуминге От Турции до Китая — выгодные интернет-пакеты от О! в роуминге
12 июля, суббота
19:01
Школа в Бишкеке, где учат не только позировать Школа в Бишкеке, где учат не только позировать
18:59
Вход в здание аэровокзала международного аэропорта «Манас» временно изменен
18:47
В России общепит, гостиничный бизнес и торговля нуждаются в трудовых мигрантах
18:30
13 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:08
Прокуратура Франции возбудила уголовное дело против соцсети Илона Маска