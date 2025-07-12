13 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.
1Бишкек
- 9.00-17.00 — отрезки улиц Кыбыла, Таш-Рабат.
2Чуйская область
- 9.00-12.00 — город Кара-Балта (улицы Чехова, Кирова, Шопокова, Боконбаева, Карла Маркса, Бородочева, Спортивная, Ленина, Тельмана, Энгельса, Топографическая, Тоголока Молдо, Фурманова, Федорова, Токтогула, Пограничная, Владимирова, Пирогова), село Алексеевка;
- 12.00-17.00 — город Кара-Балта (улицы Первомайская, Красноармейская, Кожомбердиева, Учительская, Агрономическая, Фрунзенская, Панфилова, Горная, Молодежная, Дружбы, Калининская, Студенческая, Шопокова, Суворова, Стадионная, Оторбаева, Горького, Громова, Лермонтова, Школьная);
- 9.00-17.00 — село Алексеевка (улица Калинина).