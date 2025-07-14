Часть Бишкека 15 июля останется без холодной воды

В части Бишкеке 15 июля отключат подачу питьевой воды с 09.00 до 00.00 в жилые дома, школы, детские сады, объекты здравоохранения и другие объекты социально-бытового назначения и промышленности. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

Район отключения, ограниченный улицами:

улица Фрунзе — проспект Жибек Жолу — улица Абдрахманова — улица Ибраимова;

улица Фрунзе — улица Жумабека — улица Суюмбаева — улица Ибраимова.

Фото пресс-службы мэрии

Отключение связано с устранением аварии на Кировской скважине диаметром 400 миллиметров.

МП «Бишкекводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации, население заранее запастись питьевой водой.