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Общество

Часть Бишкека 15 июля останется без холодной воды

В части Бишкеке 15 июля отключат подачу питьевой воды с 09.00 до 00.00 в жилые дома, школы, детские сады, объекты здравоохранения и другие объекты социально-бытового назначения и промышленности. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

Район отключения, ограниченный улицами:

  • улица Фрунзе — проспект Жибек Жолу — улица Абдрахманова — улица Ибраимова;
  • улица Фрунзе — улица Жумабека — улица Суюмбаева — улица Ибраимова.

пресс-службы мэрии
Фото пресс-службы мэрии

Отключение связано с устранением аварии на Кировской скважине диаметром 400 миллиметров.

МП «Бишкекводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации, население заранее запастись питьевой водой.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335962/
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