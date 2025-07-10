11 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.
1Бишкек
- 08.00–17.00 — улица Ауэзова, 24;
- 09.00–18.00 — жилмассив «Кок-Жар», улицы 7 апреля, Ахунбаева;
- 09.30–17.00 — микрорайоны «Аламедин-1», 64, «Восток-5», 19, 20
- 07.00–17.00 — отрезки улиц Садыгалиева, Кызыл-Аскер, Лумумбы, Джамгырчинова, Толстого, Западная промзона, переулок Гатчинский;
- 09.00–15.00 — отрезки улиц Кривоносова, Репина;
- 09.00–15.00 — отрезки улиц Ахунбаева, Садырбаева;
- 09.00–17.00 — отрезки улиц Абая, Медерова, Орловской, Ташиева, Лебедева-Кумача, Орозбекова, 116, село Природное, жилмассив «Умут» (улицы Мыскал, Жаштык, 1 Мая, Маяковского, Умут-1 — Умут-24);
- 09.00–16.00 — отрезки улиц Логвиненко, Орозбекова, Курганской, Серова, переулок Донской, отрезки улиц Месароша, Кайназаровой, Профсоюзной;
- 11.00–18.00 — жилмассив «Алтын-Казык».
2Чуйская область
Аламединский РЭС
- 9.00-17.00 — село Байтик (улицы Сейтек, Новостройка, Эшмамбета, Суюмбаева, Байтик, Раимбекова, переулок Молодежный, улицы Ала-Арчинская, Береговая, Дружбы, жилмассив «Ынтымак»), Кашка-Суу (улицы Эркин, Медерова, Достук, Ала-Арчинская, Лесхозная, Новостройка Озгоруш, Достук), Виноградное (улицы Советская, Чернышевского, Токтогула), Аламедин (улицы Зеленая, Пролетарская, Суворова), Лебединовка (улицы Северная, Угловая, проспект Победы, улицы Бокомбаева, Таласская, Айкол, Семетей, Бакай, БЧК, Кошой, Зеленая, «Городок энергетиков»), Прохладное (улицы Украинская, Восточная, Пушкина, Каныбаева, Западная, Первомайская), Кой-Таш (улицы Сегизбаева, Аблесова, Ракишева, Западная, Кой-Ташская, Проектируемая, Мурзалиевой, Кул-Кытай, Новая, Кой-Таш), Горная Маевка (улицы Восточная, Кыргызская, Дорожная, Проектируемая), Кызыл-Берлик (улицы Гагарина, Подгорная, Берлик, Новостройка, дачи «Горный»);
- 12.00-15.00 — село Торт-Гуль (улицы Кумушалиева, Мадиева, Куланова, Кыдыкеева, Тулеева, Кийизбаева, Куюкова, Кольбаева, Алапаева);
Жайылский РЭС
- 9.00-15.30 — город Кара-Балта (улицы Темирязева, Кара-Балтинская, Кожомбердиева, 106, 108, 112, Крылова, 37, 136, 8 Марта, переулки Садовый, Фрунзенский), село Калдык (улицы Молодежная, Восточная);
- 9.00-16.00 — село Суусамыр;
Кеминский РЭС
- 9.00-18.00 — село Кашкелен (улицы Эгимбаева, Сматова, Токтогула);
Кантский РЭС
- 9.00-17.00 — села Ак-Кудук (улицы Северная, Пушкина, Токтогула, Новая жизнь), Хунчи (улицы Школьная, Гагарина);
- 9.00-18.00 — село Чон-Далы (улицы Болоболаева, Куренкеева);
Московский РЭС
- 9.00-17.00 — село Ак-Суу (улицы Чернышовского, Чкалова, Энгельса);
- 9.00-18.00 — село Ак-Башат;
Панфиловский РЭС
- 9.00-18.00 — село Чалдовар (улица Верхняя);
- 9.00-17.00 — город Каинда (улицы 60 лет Октября, Краснооктябрьская);
Сокулукский РЭС
- 9.00-17.00 — поселок Восточный (МТФ-2, улицы Гагарина, Киргизская, Новостройка), село Джаны-Джер (улицы 8-й, 9-й Распред, МТФ-2А, Акжар, Молодая Гвардия), город Шопоков (улицы Новостройка, 17), село Национальное (улицы Ключевая-1, Московская, Садовая);
- 9.00-18.00 — села Кызыл-Туу (улицы Конок, Проектируемая, Шаршенбай), Новопавловка (улицы Гагарина, Крупская, Фрунзе, Ключевая, переулок Ключевой);
Чуйский РЭС
- 9.00-17.00 — город Токмак (3-й микрорайон, 10, 11, 14, 15, улицы Горького, Коммунальная Кирова, Матросова), села Кайырма, Прогресс, Онбир-Жылга, Маданият, Кок-Каптал;
Иссык-Атинский РЭС
- 9.00-17.00 — села Ивановка (улицы Токмакская, Театральная, Кирова, Ильина), Кенеш (улица Ленина).
3Ошская область
- 8.00-17.00 — села Жакшылык, Толкун, Сарай, Кызыр-Абад, Максым-Топ, Суткор, Толойкон, Кокалопаш, Бай-Тобу, Жар-Кыштак, Бак-Кочо, Кара-Багыш.