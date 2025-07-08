9 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.
1Бишкек
- 9.30-17.00 — микрорайон «Аламедин-1», 66;
- 9.30-17.30 — отрезок улицы Курманджан Датки;
- 9.00-13.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-49 — Чуй-52);
- 9.00-14.00 — отрезки улиц Ахунбаева, Космической, Репина;
- 9.00-17.00 — отрезки улиц Абдумомунова, Тыныстанова, бульвара Эркиндик, улиц Фрунзе, Абдрахманова, Орозбекова, 112, Темирова, Шоорукова, Салтанат, Профсоюзной, Ынтымак, Кубаныч, Кайназаровой, Ильменской, Казыбек, Мамытова, Аманат, Месароша, Власова, 9 января, Дэн Сяопина, улицы Кара-Кумская, 68А, Нарвская, 43, село Нижняя Ала-Арча (улицы Коллекторная, 1-38, Фрунзе, Коллекторная, переулок Советский);
- 13.00-17.00 — отрезки улиц Ахунбаева, Садырбаева.
2Чуйская область
Аламединский РЭС
- 9.00-18.00 — село Таш-Мойнок;
- 9.00-17.00 — села Кара-Жыгач (улицы Кондучалова, Фрунзе, Карабаева, Шопокова, Тезекбаева), Гроздь (улицы Садовая, Юбилейная, Заводская, 60 лет Октября, ДЭУ, Гроздинская, Чуйская, Верхняя Ат-Башы, Участок, Шаршенова, Рыскулбекова, Айтматова), Берлик (улица Новая), Кара-Жыгач (улицы Бакая, Новостройка, Людмилы), Аламедин (улицы Школьная, Достук, Гоголя, Фрунзенская, Токтогула, Долон, Кыргызстанская, Ат-Башинская, Панфилова, Кожожаш, Кожомкула, Манас).
Жайылский РЭС
- 9.00-17.00 — город Кара-Балта (улицы Макаренко, Береговая), села Полтавка (улица Центральная), Жайыл, Сосновка (улицы Ленина, Киевская, Фрунзе, Октябрьская, Первомайская, Крупская, Талды-Булак, Садовая, дома МИС-ДЭУ, дачи «Тюльпан», улицы Восточная, Прогресс, Токтогула), Алексеевка (улица Калинина), Суусамыр.
Кеминский РЭС
- 9.00-17.00 — села Подхоз, Кара-Булак, поселок Нур.
Кантский РЭС
- 9.00-17.00 — село Новопокровка (улицы Пушкина, Ленина, 266-490, 513-689, Алма-Атинская, 113-205, Кирова, 185-191, Чеченова, Набережная, 1-53, Советская, 84-229, Линейная, 137-367, Юбилейная, Береговая, Фрунзе, 402-672, Шевченко, жилмассив «Жаштык»);
- 9.00-18.00 — село Бозбармак (улица Тердикбаева).
Московский РЭС
- 9.00-17.00 — села Беловодское (улицы Комсомольская, Садовая, переулок Комсомольский, улицы Октябрьская, Красно-Армейская, Королева, городок «АДСК»), Ак-Башат (улица Комсомольская), Спартак (улица Ленина), Ак-Суу (улицы Чернышевского, Чкалова, Энгельса), Садовое (улица Киргизская).
Панфиловский РЭС
- 9.00-18.00 — село Келечек (улица Новая);
- 9.00-17.00 — село Эркин-Сай (улицы Токтогула, Центральная).
Сокулукский РЭС
- 9.30-17.00 — села Военно-Антоновка (улицы Крупская, Пионерская, Комсомольская, Фрунзе), Камышановка (улицы Спортивная, Фрунзе, Чуйская, Карасуйская, Западная, Белинского, Больничная, Школьная, Молодежная, Мира, Комсомольская, Пионерская, Восточная), Нижне-Чуйское (улицы Западная, Зеленая, переулок Зеленый, улицы Фрунзе, Саратовская, Чуйская, Аэродромная, Джамбульская, Дачная, Киевская, Токтогула, Тельмана);
- 9.00-17.00 — село Сокулук (улицы Белинского, 8 Марта, Советская, Новая, Цветочная, Ленинградская, Кайназаровой, Победы, Свердлова, Московская, Шопокова, Киевская, Больничная, Бакыта, Ала-Арчинская, Алма-Атинская, 27-го партсъезда, Токтогула, Калинина, Ленина, Мичурина, Краснодарская, Фрунзе, переулки Ленина, Советский);
- 9.00-18.00 — село Новопавловка (улицы Манаса, Советская, Баетова, Фрунзе, Учительская, Гоголя, Ала-Арчинская, Колхозная, Комсомольская, Кирова, Садовая, Свердлова, Фрунзе, Ала-Арчинская, Лавровых, Чапаева, Ворошилова, Почтовая, Громовой, Школьная, Бейшеналиевой, Манаса, Ахунбаева, Димитрова, Южная, Маяковского, Панфилова, Таласская, Армейская, Железнодорожная, Комсомольская).
Чуйский РЭС
- 9.00-17.00 — села Ак-Бешим, Кош-Коргон (улицы Жаштык, Молдо Сражидин), город Токмак (улица Ленина, 364).
Иссык-Атинский РЭС
- 9.00-17.00 — село Карагай-Булак, ущелье Иссык-Ата, кошары, курорт «Иссык-Ата», село Кенеш (улицы Ленина, Ванахуна).
3Нарынская область
- 10.00-19.00 — село Жаны-Талап;
- 10.00-18.00 — село Доболу, Жерге-Тал;
- 8.00-17.00 — город Нарын (районы зданий Соцфонда, налоговой службы, лесхоза, ДЭУ-8, РОВД, элеватора).
4Таласская область
- 9.00-17.00 — села Арал, Копуро-Базар, Козучак, Кок-Добо, Кызыл-Адыр, Кок-Сай, Жоон-Тобо, Кара-Сай;
- 9.00-18.00 — села Кен-Арал, Бакай-Ата, Озгоруш.