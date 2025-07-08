Участок проспекта Чингиза Айтматова — от Южной магистрали до резиденции «Ынтымак Ордо» — после завершения реконструкции частично станет пешеходным. С 21.00 до 06.00 движение всех видов транспорта здесь запретят. Соответствующие дорожные знаки уже установили, сообщили местные жители.
Фото из социальных сетей. Проспект Айтматова в Бишкеке станет пешеходным в вечернее время. Жители против
Однако решение о вечернем перекрытии проспекта вызвало волну критики со стороны местных жителей.
«Нас никто не спросил. Нам нужно добираться домой, а не гулять по проспекту в 10 вечера. В этом районе есть парк «Ынтымак», скверы вдоль Южной магистрали, бульвары. Это не центр города, а спальный район», — написал один из горожан в социальных сетях.