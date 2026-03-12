17:57
Общество

В Бишкеке на ремонт закрывается участок южной части проспекта Дэн Сяопина

Фото пресс-службы мэрии Бишкека

В Бишкеке с 13 марта на южной стороне проспекта Дэн Сяопина начнется второй этап капитального ремонта дороги. Об этом сообщила пресс-служба мэрии столицы.

Будет временно закрыто движение автотранспорта на участке от улицы Кайназарова до улицы Сыдыгалиева.

Ранее в рамках первого этапа ремонтных работ был закрыт участок проспекта Дэн Сяопина от улицы Интергельпо до улицы Кайназарова.

Отметим, что проводимые работы направлены на улучшение качества дорожного покрытия, обеспечение безопасности дорожного движения и обновление дорожной инфраструктуры.

В муниципалитете просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с проведением дорожных работ. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/365719/
