В Балыкчи снесли памятник Семенову-Тянь-Шанскому

Читатели местных иссык-кульских пабликов и соцсетей выразили тревогу: памятник знаменитому исследователю Петру Семенову-Тянь-Шанскому, расположенный на въезде в город Балыкчи, сразу за недавно демонтированным экопостом, исчез с привычного места.
Монумент, установленный здесь с 1980-х годов и защищенный как культурный объект, отсутствует. Автор памятника Владимир Горевой — заслуженный художник России, лауреат Государственной премии РСФСР и премии Ленинского комсомола.
Ни мэрия Балыкчи, ни Министерство культуры не размещали заявлений о демонтаже или перемещении.
Как сообщают СМИ, памятник в данный момент находится на территории МП «Зеленое хозяйство».