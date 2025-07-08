Фото из интернета. В Балыкчи снесли памятник Семенову-Тянь-Шанскому

Читатели местных иссык-кульских пабликов и соцсетей выразили тревогу: памятник знаменитому исследователю Петру Семенову-Тянь-Шанскому, расположенный на въезде в город Балыкчи, сразу за недавно демонтированным экопостом, исчез с привычного места.

Монумент, установленный здесь с 1980-х годов и защищенный как культурный объект, отсутствует. Автор памятника Владимир Горевой — заслуженный художник России, лауреат Государственной премии РСФСР и премии Ленинского комсомола.

Ни мэрия Балыкчи, ни Министерство культуры не размещали заявлений о демонтаже или перемещении.

Как сообщают СМИ, памятник в данный момент находится на территории МП «Зеленое хозяйство».