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Общество

В Балыкчи снесли памятник Семенову-Тянь-Шанскому

Фото из интернета. В Балыкчи снесли памятник Семенову-Тянь-Шанскому

Читатели местных иссык-кульских пабликов и соцсетей выразили тревогу: памятник знаменитому исследователю Петру Семенову-Тянь-Шанскому, расположенный на въезде в город Балыкчи, сразу за недавно демонтированным экопостом, исчез с привычного места.

Монумент, установленный здесь с 1980-х годов и защищенный как культурный объект, отсутствует. Автор памятника Владимир Горевой — заслуженный художник России, лауреат Государственной премии РСФСР и премии Ленинского комсомола.

Ни мэрия Балыкчи, ни Министерство культуры не размещали заявлений о демонтаже или перемещении.

Как сообщают СМИ, памятник в данный момент находится на территории МП «Зеленое хозяйство».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335564/
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