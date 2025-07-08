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Общество

Окружающая среда подвергается нападениям по всем фронтам — генсек ООН

«Наша окружающая среда подвергается нападениям по всем фронтам. Загрязнение отравляет землю и воду. Биоразнообразие уничтожается с ужасающей скоростью. И, конечно же, мы переживаем климатический кризис», — заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на сессии саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро.

Он подчеркнул разрушительное влияние климатического кризиса на здоровье: от смертельной жары и загрязнения воды до голода, вызванного уничтожением урожая. Генсек напомнил, что изменение климата способствует распространению заболеваний, включая малярию и лихорадку денге, и призвал сосредоточить усилия на вопросах взаимосвязи климата и здравоохранения.

Антониу Гутерриш отметил, что пока идут переговоры, выбросы продолжают расти, а цель удержать глобальное потепление в пределах 1,5 градуса — под угрозой.

Он призвал все страны предпринять дополнительные усилия и ускорить справедливый переход к чистой энергетике. Генсек отметил, что возобновляемые источники энергии уже сравнялись с ископаемым топливом по установленным мощностям в мире и являются «самым дешевым и быстрым способом получить новое электричество почти везде».

Глава ООН также напомнил, что более 700 миллионов человек в мире до сих пор не имеют доступа к электричеству.

По его словам, переход к возобновляемым источникам энергии способствует устойчивому развитию, обеспечивает энергетическую безопасность и избавляет от токсичных выбросов, которые ежегодно уносят жизни 7 миллионов человек.

Он напомнил о невыполненных обязательствах развитых стран и призвал обеспечить выделение $40 миллиардов в год, обещанных на адаптацию с 2025 года.

«Напомнив о договоренности, достигнутой в Баку — $300 миллиардов в год к 2035 году для развивающихся стран, — Антониу Гутерриш заявил, что необходимо наметить путь к мобилизации $1,3 триллиона в год, в том числе за счет инновационных источников финансирования и реалистичной цены на выбросы углерода. Кроме того, необходимо пополнить фонд для компенсации потерь и ущерба», — сообщают «Новости ООН».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335491/
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