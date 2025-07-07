Депутат ЖК Эмиль Токтошев прокомментировал свою командировку в Катманду

Депутат Жогорку Кенеша Эмиль Токтошев прокомментировал 24.kg свою командировку в столицу Непала — Катманду.

Ранее издание сообщало, что 21 мая парламентарий находился в командировке в этой стране. В те дни его супруга Рысгуль Акимжанова пыталась покорить высочайшую вершину мира — Эверест, и сделала это со второй попытки 27 мая, о чем первым сообщил ее муж. Редакция обратила внимание на то, что рабочая поездка Эмиля Токтошева, предположительно оплаченная за счет бюджета, совпала с личной поездкой его супруги, и поинтересовалась, какую именно работу от имени Жогорку Кенеша выполнял депутат в Катманду.

По словам Эмиля Токтошева, он посетил Непал за счет личных средств по приглашению местных альпинистских компаний. Он находился там с 21 по 24 мая и участвовал в международной конференции по развитию альпинизма. Также депутат сообщил, что работает над разработкой законопроекта в этой сфере.

«Ранее, в двух созывах Жогорку Кенеша, я предлагал законопроекты «О запрете охоты» и «Об охране снежного барса». Это часть моей деятельности в области охраны окружающей среды. Последние два года я также активно работаю над законопроектом по защите ледников и гор, а также над созданием четкого регламента использования горной экосистемы Кыргызстана. В начале этого года я инициировал проект закона «О туризме», который сейчас находится на стадии обсуждения и прорабатывается экспертной группой. В рамках этой работы в прошлом году появилась возможность наладить обмен опытом с парламентариями Непала, и мы ведем совместную работу», — отметил депутат.

Токтошев уточнил, что разрабатываемый законопроект направлен на введение системы разрешений (permit) на использование гор и регулирование механизмов оплаты.

«Этот вопрос особенно актуален в связи с началом сезона посещения Непала. Очень важно увидеть опыт на месте, сравнить подходы и выбрать наиболее подходящую модель. К сожалению, в настоящее время туристы и альпинисты, использующие горные маршруты Кыргызстана, практически не платят никаких сборов, но при этом оставляют значительный экологический ущерб. А компании, которые их обслуживают, вместо того чтобы приносить пользу государству, стремятся уклоняться от налогов и активно сопротивляются любым реформам», — подчеркнул нардеп.