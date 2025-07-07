Более 130 исполнителей традиционной музыки приедут на фестиваль на Иссык-Куль

Более 130 исполнителей и исследователей традиционной музыки из 51 страны подтвердили участие во Всемирном фестивале «Рух Санат» на Иссык-Куле. Об этом сообщили в Минкультуры.
В ведомстве напомнили, что мероприятие пройдет с 1 по 3 августа 2025 года в культурно-этнографическом комплексе «Рух Ордо» в городе Чолпон-Ате.
Фестиваль включает в себя три направления: международный конкурс среди исполнителей традиционной музыки, международный научно-практический конгресс и специальную площадку «Маркет» — ярмарку культурных практик и идей.
Участие в конкурсе, по состоянию на 7 июля, подтвердили 60 конкурсантов, включая девять сольных исполнителей и 12 коллективов из 15 стран. Участники из Кыргызстана определяются в настоящее время.
«Каждый участник представляет уникальную традицию своего народа — будь то тувинское горловое пение, японские барабаны тайко, арабские макамы или казахские кюи. Через музыку конкурс объединяет континенты, языки и культуры, демонстрируя многообразие и живую силу устно-профессионального искусства», — отметили в ведомстве.
При этом более 100 выдающихся этномузыковедов и исследователей культуры примут участие в международном конгрессе. Научная повестка охватит темы сохранения нематериального наследия, цифровизации традиционной музыки, культурной политики и роли меньшинств.
Всемирный фестиваль традиционной культуры и музыки «Рух Санат» пройдет впервые.