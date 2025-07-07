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Общество

Международный аэропорт «Манас» расширяется на 18 тысяч квадратных метров

Руководство ОАО «Аэропорты Кыргызстана» активно мониторит ход масштабных работ по расширению аэровокзального комплекса международного аэропорта «Манас». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным,  на сегодняшний день уже начаты строительные работы по увеличению площади терминала на дополнительные 18 тысяч квадратных метров. Новый терминал станет современным, технологичным и максимально удобным для пассажиров и авиакомпаний.

Новый комплекс будет оснащен по последнему слову техники: просторные залы ожидания, расширенная зона регистрации, улучшенная система безопасности, комфортные помещения для отдыха, а также современная инфраструктура для международных и внутренних рейсов.

ОАО «Аэропорты Кыргызстана» делает уверенный шаг вперед, создавая современное авиационное пространство, которое будет соответствовать международным стандартам и удовлетворять растущие потребности пассажиропотока.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335356/
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