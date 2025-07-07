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Общество

В Нарынской области врачи-онкологи проведут бесплатные консультации

В Нарынской области для жителей пройдут бесплатные приемы у врачей-онкологов. Об этом сообщила пресс-служба общественного фонда «Верю в чудо».

пресс-службы общественного фонда «Верю в чудо»
Фото пресс-службы общественного фонда «Верю в чудо»
Сообщается, что консультации с 7 по 11 июля организованы при поддержке фонда, врачей Национального центра онкологии и депутатов Жогорку Кенеша КР.

Прием проведут специалисты:

  • онколог-маммолог;
  • гинеколог-онколог;
  • детский онколог;
  • общий онколог;
  • специалист по УЗИ.

График приемов:

  • 7 июля — ЦОВП Кочкорского района;
  • 8 июля — ЦОВП Жумгальского района;
  • 9 июля — Нарынская областная объединенная больница;
  • 10 июля — ЦОВП Ат-Башинского района;
  • 11 июля — ЦОВП АК Ак-Талинского района.

По всем вопросам обращайтесь по номеру 0700903000.

Ранняя диагностика может спасти жизнь.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335353/
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