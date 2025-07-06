Мэрия Бишкека призывает горожан и гостей столицы соблюдать нормы Закона «О тишине». Глава города Айбек Джунушалиев поручил Управлению Патрульной службы милиции и соответствующим службам муниципалитета проводить рейдовые мероприятия по соблюдению этих норм, информирует пресс-служба.

«Отметим, что нарушением тишины считается любой громкий звук, который мешает другим людям отдыхать, спать или спокойно жить. Согласно закону шуметь запрещено в будние дни — с 22.00 до 7.00, также в выходные и праздничные дни — с 22.00 до 9.00. Такие мероприятия направлены на обеспечение покоя граждан и снижение негативного влияния шума на здоровье людей», — говорится в сообщении.