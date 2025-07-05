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Общество

Садыр Жапаров ответил, обсуждал ли он предстоящие выборы с Владимиром Путиным

Президент Садыр Жапаров в интервью агентству «Кабар» ответил, обсуждал ли он предстоящие выборы в Кыргызстане с лидером России Владимиром Путиным.

Во время беседы журналист отметил, что некоторые информационные источники предполагают, что поездка главы государства в Москву была совершена для согласования предстоящих выборов.

«Я ездил в Москву только с рабочей поездкой. Обсуждались вопросы двустороннего экономического сотрудничества, торговли, проблемы наших мигрантов и другие. Выборы — это наши внутренние политические дела. Когда и как мы их будем проводить, мы ни с кем не советуемся», — сказал Садыр Жапаров.

Отметим, ранее на сайте одного из российских информационных агентств была опубликована статья, в которой говорилось о кыргызско-российских отношениях в свете проходящего визита президента Садыра Жапарова в РФ. В частности, в материале известный российский политический аналитик затронул вопрос о возможных досрочных парламентских выборах в Кыргызстане.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335288/
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