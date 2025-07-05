Ученые из Южной Кореи проводят исследование воды в озере Иссык-Куль. Как сообщила инженер-эколог из Южной Кореи Гвон Ын Ми, обнаружено две основные проблемы — сточные воды и водоросли.

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Во время презентации проекта «Жемчужина Кыргызстана — сохранение Иссык-Куля» в Национальной академии наук КР инженер-эколог отметила, что обнаружены опасные виды водорослей. По ее словам, водоросли могут быстро распространяться, а некоторые быть опасными для здоровья людей — ядовитыми.

Гвон Ын Ми сообщила, что правительством Южной Кореи был выделен грант на исследование воды в озере Иссык-Куль. По ее мнению, в Кыргызстане на недостаточном уровне ведется исследование озера, а также не хватает оборудования для качественного мониторинга воды.