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Общество

Главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву подарили бензопилу от коррупции

Доктор медицинских наук, профессор Женишбек Назаралиев вручил главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву символическую бензопилу от коррупции. Об этом он написал на своей странице в соцсетях.

Общественный деятель напомнил, что несколько месяцев назад опубликовал пост под названием «Бензопила от коррупции», в котором рассказал об активных усилиях государства по искоренению этого зла.

«Особо отметил принципиальную и решительную позицию председателя ГКНБ, генерал-полковника Ташиева Камчыбека Кыдыршаевича. Тогда же я пообещал в знак признательности вручить ему символ борьбы с коррупцией — бензопилу. Сегодня я сдержал свое слово», — написал он.

Женишбека Назаралиева
Фото Женишбека Назаралиева
Напомним, в апреле Камчыбеку Ташиеву жители Баткенкой области вручали топор для борьбы с коррупцией, а также с теми, кто сеет раздор между народами.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335276/
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