13:42
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

Мэрия Бишкека объявила повторный конкурс на ремонт детсада по улице Абая, 11

Объявлен повторный конкурс на ремонт детсада, расположенного в Бишкеке по улице Абая, 11. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Уточняется, что управление капитального строительства повторно объявило конкурс на капитальный ремонт двухэтажного детского сада на 280 мест, расположенного в бывшей школе № 61.

Общая площадь здания составляет 2 тысячи 105 квадратных метров. Финансирование проекта предусмотрено за счет средств городского бюджета.

В первом конкурсе приняли участие три компании. Однако 23 июня закупка признана несостоявшейся — все поданные предложения отклонены в связи с несоответствием требованиям закупочной документации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335267/
просмотров: 430
Версия для печати
Материалы по теме
Улицу Медерова в Бишкеке открыли после ремонта
В 2025-м в Кыргызстане отремонтируют 16 объектов здравоохранения
Ускорить восстановление здания НИИХСиТО после пожара просят в Жогорку Кенеше
Предусмотреть деньги в бюджете на ремонт школ просят мэрию Бишкека
Круглосуточный автоЦОН у объездной закрыли из-за ремонта дороги
Большой зал заседаний Жогорку Кенеша отремонтируют к 1 сентября
Ремонт дорог в Бишкеке. Откроют участок бульвара Молодой Гвардии
Пожар в НИИХСиТО. Почему не начинают ремонт, объяснили в Минздраве
Природный парк «Ала-Арча» заработает по-новому с 1 мая. Что изменилось?
В Чон-Алае отремонтируют Дом культуры, а в Балыкчи футбольные поля
Популярные новости
Получаем пособие &laquo;үй-бүлөгө көмөк&raquo;. Какие справки нужны и&nbsp;куда идти Получаем пособие «үй-бүлөгө көмөк». Какие справки нужны и куда идти
Жители южного берега Иссык-Куля обеспокоены массовым строительством Жители южного берега Иссык-Куля обеспокоены массовым строительством
Штормовое предупреждение. В&nbsp;Кыргызстане ожидается жара до&nbsp;+41&nbsp;градуса Штормовое предупреждение. В Кыргызстане ожидается жара до +41 градуса
Минобороны РФ&nbsp;отдало приказ расстрелять рейс азербайджанской авиакомпании&nbsp;&mdash; СМИ Минобороны РФ отдало приказ расстрелять рейс азербайджанской авиакомпании — СМИ
Бизнес
KFC собрал более 1,2 миллиона сомов на&nbsp;помощь детям с&nbsp;онкологией KFC собрал более 1,2 миллиона сомов на помощь детям с онкологией
Айдар Имашев: путь молодого кыргызстанца в&nbsp;сферу&nbsp;IT и&nbsp;научных исследований Айдар Имашев: путь молодого кыргызстанца в сферу IT и научных исследований
Лето, Иссык-Куль&nbsp;&mdash; интернет и&nbsp;сувениры в&nbsp;подарок от&nbsp;О! Лето, Иссык-Куль — интернет и сувениры в подарок от О!
В&nbsp;аэропорту &laquo;Манас&raquo; открыты две новые парковочные зоны В аэропорту «Манас» открыты две новые парковочные зоны
5 июля, суббота
13:42
Дольщики обеспокоены долгостроем. В Минстрое обещали помочь Дольщики обеспокоены долгостроем. В Минстрое обещали по...
13:31
Разжигает огонь между двумя странами. Президент о деле Канышай Мамыркуловой
13:26
В Бишкеке иностранца задержали за дачу взятки милиционеру
13:19
Спасение от жары. В Бишкеке создадут еще одно искусственное озеро
13:10
Президент дал время новому мэру Балыкчи для исправления этики