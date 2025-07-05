Мэрия Бишкека объявила повторный конкурс на ремонт детсада по улице Абая, 11

Объявлен повторный конкурс на ремонт детсада, расположенного в Бишкеке по улице Абая, 11. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Уточняется, что управление капитального строительства повторно объявило конкурс на капитальный ремонт двухэтажного детского сада на 280 мест, расположенного в бывшей школе № 61.

Общая площадь здания составляет 2 тысячи 105 квадратных метров. Финансирование проекта предусмотрено за счет средств городского бюджета.

В первом конкурсе приняли участие три компании. Однако 23 июня закупка признана несостоявшейся — все поданные предложения отклонены в связи с несоответствием требованиям закупочной документации.