Бишкекзеленстрой перешел на усиленный режим полива растений в городе

Муниципальное предприятие «Бишкекзеленстрой» в усиленном режиме поливает зеленые насаждения в столице. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Ночной автополив происходит ежедневно с 19.00 до 02.00 во всех районах города, 45 единиц специализированной техники курсируют по основным улицам и бульварам.

Арочный полив проходит в дневное и ночное время. Дополнительный автополив проводится в особо засушливых участках. Это позволяет обеспечить регулярное увлажнение газонов, деревьев, кустарников и цветников в условиях летней жары.

В настоящее время вода в Бишкек поступает по реке Аламедин — 600 литров в секунду, по реке Ала-Арча — 700 литров в секунду, по Восточному Большому Чуйскому каналу — 1 тысяча литров в секунду по каналу Нижний транзит — 500 литров в секунду.

МП «Бишкекзеленстрой» призывает жителей быть внимательными на дорогах, особенно в ночное время, и с уважением относиться к труду рабочих и водителей спецтехники.

Напомним, в связи с повышением температуры воздуха деревья и кустарники в городе высыхают. Так, на «Дзержинке» выгорела трава, а деревья сбросили листву. Скверы и аллеи и вовсе погибают от засухи.