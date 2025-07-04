20:42
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

Бишкекзеленстрой перешел на усиленный режим полива растений в городе

Муниципальное предприятие «Бишкекзеленстрой» в усиленном режиме поливает зеленые насаждения в столице. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Ночной автополив происходит ежедневно с 19.00 до 02.00 во всех районах города, 45 единиц специализированной техники курсируют по основным улицам и бульварам.

Арочный полив проходит в дневное и ночное время. Дополнительный автополив проводится в особо засушливых участках. Это позволяет обеспечить регулярное увлажнение газонов, деревьев, кустарников и цветников в условиях летней жары.

В настоящее время вода в Бишкек поступает по реке Аламедин — 600 литров в секунду, по реке Ала-Арча — 700 литров в секунду, по Восточному Большому Чуйскому каналу — 1 тысяча литров в секунду по каналу Нижний транзит — 500 литров в секунду.

МП «Бишкекзеленстрой» призывает жителей быть внимательными на дорогах, особенно в ночное время, и с уважением относиться к труду рабочих и водителей спецтехники.

Напомним, в связи с повышением температуры воздуха деревья и кустарники в городе высыхают. Так, на «Дзержинке» выгорела трава, а деревья сбросили листву. Скверы и аллеи и вовсе погибают от засухи.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335234/
просмотров: 173
Версия для печати
Материалы по теме
Усилить полив зеленых насаждений из-за аномальной жары поручил мэр Бишкека
Бишкекчане возмущены состоянием парка на Моссовете: Полейте деревья, пожалуйста
В Бишкеке проводят арычный полив зеленых зон
Скверы и аллеи Бишкека погибают от засухи
В Бишкеке начали использовать инновационные мешки для полива деревьев
Мэр Бишкека сделал выговор за слабый полив зеленых зон
Мэрия полила улицы и деревья Бишкека
Такого еще не было. Бульвар Эркиндик в Бишкеке засыхает, скверы тоже
Таджикистан, Узбекистан и Казахстан согласовали летний график использования воды
Фермеров просят рационально использовать воду при проведении сельхозработ
Популярные новости
Получаем пособие &laquo;үй-бүлөгө көмөк&raquo;. Какие справки нужны и&nbsp;куда идти Получаем пособие «үй-бүлөгө көмөк». Какие справки нужны и куда идти
Жители южного берега Иссык-Куля обеспокоены массовым строительством Жители южного берега Иссык-Куля обеспокоены массовым строительством
Штормовое предупреждение. В&nbsp;Кыргызстане ожидается жара до&nbsp;+41&nbsp;градуса Штормовое предупреждение. В Кыргызстане ожидается жара до +41 градуса
Полис ОСАГО в&nbsp;Кыргызстане можно оформить до&nbsp;1&nbsp;сентября 2025 года Полис ОСАГО в Кыргызстане можно оформить до 1 сентября 2025 года
Бизнес
KFC собрал более 1,2 миллиона сомов на&nbsp;помощь детям с&nbsp;онкологией KFC собрал более 1,2 миллиона сомов на помощь детям с онкологией
Айдар Имашев: путь молодого кыргызстанца в&nbsp;сферу&nbsp;IT и&nbsp;научных исследований Айдар Имашев: путь молодого кыргызстанца в сферу IT и научных исследований
Лето, Иссык-Куль&nbsp;&mdash; интернет и&nbsp;сувениры в&nbsp;подарок от&nbsp;О! Лето, Иссык-Куль — интернет и сувениры в подарок от О!
В&nbsp;аэропорту &laquo;Манас&raquo; открыты две новые парковочные зоны В аэропорту «Манас» открыты две новые парковочные зоны
4 июля, пятница
20:28
Бездонная дыра на лечение. Минздрав Кыргызстана меняет финансовые потоки Бездонная дыра на лечение. Минздрав Кыргызстана меняет...
20:23
Бишкекзеленстрой перешел на усиленный режим полива растений в городе
20:02
Новый медгородок в Бишкеке. Указ президента уже на согласовании
20:02
Жители Кара-Балты жалуются на обгоревшую траву и высохшие саженцы в городе
19:51
В Бишкеке родилась тройня