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Общество

Афиша Бишкека на выходные: концерты, мастер-классы и выставки

 

Театры

6 июля. Спектакль «Не бросайте пепел на пол»

Пьеса современного российского драматурга Елены Скороходовой, в которой органично переплелись драматизм и комедийность, философская глубина и неожиданные повороты сюжета. В центре истории — встреча успешного столичного бизнесмена и странной местной жительницы в заброшенном поселке российской провинции.

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 19.00.

Выставки, ярмарки

5-6 июля. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

25 июня — 4 сентября. Выставка «Следы времени»

В центре выставки — произведения декоративно-прикладного искусства и скульптуры, хранящиеся в золотом фонде музея. Представленные работы отражают художественные традиции кыргызского народа разных эпох, отсылая зрителя к национальному стилю, эстетике и духовным ориентирам.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

4-20 июля. Выставка «Обретение формы и души»

Творческая судьба Абдысадыра Турусбекова — это путь, который прошли многие кыргызские художники его поколения: связав свое мастерство с темой родной земли, традициями и культурой, перерабатывая ее через индивидуальное художественное мышление. Выставка «Обретение формы и души» представляет собой зрелое художественное высказывание мастера.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

Концерты, фестивали, выступления

5 июля. Выступление группы «Соленые орешки»

Яркий джаз-бэнд с авторским звучанием и классическими импровизациями. Регистрация по телефону 0555552455.

Lekane Bistro Bar, 20.00.

6 июля. Аудиоспектакль «Дух города»

Узнайте Бишкек с новой стороны через историю 12-летней девочки Лу, которая впервые знакомится с духом своего родного города.

Сквер имени Максима Горького, 13.00.

6 июля. Концерт Ludovico Einaudi

Камерный ансамбль Tynda.Music представит уникальную программу музыки великого кинокомпозитора Людовико Эйнауди.

Кыргызский академический драматический театр имени Токтоболота Абдумомунова, 18.30.

6 июля. Концерт группы «Пицца» (Россия)

Прозвучат такие хиты коллектива, как «Лифт», «Оружие», «Романс» и другие.

Гольф-клуб «Кленовый лист », 20.00.

Лекции, мастер-классы

5 июля. Мастер-класс по живописи

Приглашаем всех желающих погрузиться в мир искусства, расслабиться и получить удовольствие от творчества. Регистрация по телефону 0557555025.

«Галерея М», 12.00.

5-6 июля. Мастер-классы

В субботу состоится мастер-класс по приготовлению плова на костре. В воскресенье участники создадут лухтаки — традиционную таджикскую куклу. Регистрация по телефону 0551266144.

КЦ Dari, 18.00.

5 июля. Мастер-класс «Вышивка мини-картин»

Вы освоите базовые приемы вышивки и сможете создать свою собственную миниатюрную картину, которая станет прекрасным украшением или оригинальным подарком.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 13.00.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335218/
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