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Общество

ГУ «Кызмат»: Для обслуживания иностранцев открыты специальные отделы

Кыргызская Республика активно упрощает процесс получения государственных услуг для иностранцев. В Бишкеке и Оше функционируют специализированные отделы обслуживания иностранных граждан (отделы), предоставляя нерезидентам полный спектр необходимых услуг. Об этом сообщает пресс-служба госучреждения «Кызмат».

По ее данным, эти отделы, действующие при ГУ «Кызмат» при управлении делами президента, призваны избавить от необходимости посещения ЦОНов, предлагая удобное и эффективное обслуживание.

«В условиях растущего интереса к КР как к туристическому, инвестиционному и деловому центру, правительство постоянно работает над созданием максимально комфортных условий для пребывания и деятельности иностранцев. Действующие отделы — прямое свидетельство этих усилий.

Мы понимаем, насколько важно для иностранных граждан быстро и без лишних сложностей решать вопросы, связанные с их пребыванием в стране. Именно поэтому мы создали эти специализированные отделы, где каждый посетитель может получить полный спектр услуг в комфортной и дружелюбной атмосфере, минуя бюрократические сложности и очереди», — отметили в ГУ «Кызмат».

Преимущества для иностранцев

Указанные отделы предлагают высокий уровень удобства. Все необходимые услуги собраны в одном месте, персонал обучен работе с иностранными заявителями, что гарантирует быстрое и качественное обслуживание.

В дополнение к услугам, предоставляемым в отделах, иностранцы могут воспользоваться возможностью онлайн-регистрации через официальный портал электронных услуг ereg.e-gov.kg. Эта функция позволяет значительно сэкономить время, выполняя часть необходимых процедур дистанционно до личного посещения центра или полностью завершая регистрацию онлайн, если это применимо к конкретной услуге.

Доступные услуги

В центрах и онлайн иностранцы могут получить широкий спектр услуг:

• регистрация;
• прием заявлений на гражданство КР;
• получение «Мекен-карты»;
• оформление временного и постоянного вида на жительство.

Адреса:

• Бишкек: улица Жумабека, 121 (здание Дворца бракосочетания);
• Ош: улица Курманжан Датки, 211;

Режим работы: понедельник — пятница: 9.00-18.00 (обед: 12.30-13.30).

Также напоминаем, что для посещения ЦОН по вопросам регистрации и гражданства можно записаться по онлайн-очереди в мобильном приложении «Тундук».

ГУ «Кызмат» приглашает всех иностранцев воспользоваться преимуществами специальных отделов и удобством онлайн-регистрации. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/334946/
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