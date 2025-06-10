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Общество

Новая услуга: временная регистрация граждан через мобильное приложение

С 22 мая 2025 года стала доступна новая цифровая услуга — «Временная регистрация граждан Кыргызской Республики» посредством мобильного приложения «Түндүк». Об этом сообщает пресс-служба ГУ «Кызмат».

Теперь оформить временную регистрацию можно полностью онлайн — быстро, удобно и без посещения госучреждений.

Как воспользоваться услугой:

1. Откройте мобильное приложение «Түндүк».
2. Перейдите в раздел «Прописка» и выберите нужный тип услуги.
3. Укажите ПИН прописываемого гражданина.
4. В поле «Цель приезда» выберите «временно» и укажите срок регистрации (от 1 до 12 месяцев).
5. Пройдите идентификацию и подпишите заявление с помощью электронной цифровой подписи (ОЭП).
6. Далее прописываемый гражданин подтверждает заявку, идентифицируясь и подписывая заявление со своей стороны.

После этого регистрация считается успешно завершенной — вы временно прописаны по выбранному адресу.

Новая услуга — часть программы по цифровизации госуслуг и улучшению их доступности для граждан.

Разработка и запуск реализованы ГУ «Кызмат» и ГУ «Түндүк».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/332157/
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