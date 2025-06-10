Новая услуга: временная регистрация граждан через мобильное приложение

С 22 мая 2025 года стала доступна новая цифровая услуга — «Временная регистрация граждан Кыргызской Республики» посредством мобильного приложения «Түндүк». Об этом сообщает пресс-служба ГУ «Кызмат».
Теперь оформить временную регистрацию можно полностью онлайн — быстро, удобно и без посещения госучреждений.
Как воспользоваться услугой:
1. Откройте мобильное приложение «Түндүк».
2. Перейдите в раздел «Прописка» и выберите нужный тип услуги.
3. Укажите ПИН прописываемого гражданина.
4. В поле «Цель приезда» выберите «временно» и укажите срок регистрации (от 1 до 12 месяцев).
5. Пройдите идентификацию и подпишите заявление с помощью электронной цифровой подписи (ОЭП).
6. Далее прописываемый гражданин подтверждает заявку, идентифицируясь и подписывая заявление со своей стороны.
После этого регистрация считается успешно завершенной — вы временно прописаны по выбранному адресу.
Новая услуга — часть программы по цифровизации госуслуг и улучшению их доступности для граждан.
Разработка и запуск реализованы ГУ «Кызмат» и ГУ «Түндүк».