Более 2 тысяч лиц без документов получили гражданство КР в 2025 году

По итогам первого полугодия 2025-го со стороны ГУ «Кызмат» установлено 2 тысячи 159 человек, у которых отсутствуют документы, удостоверяющие личность, в том числе и 120 граждан, ранее документированных паспортами СССР образца 1974 года.

В настоящее время 2 тысячи 89 человек признаны гражданами Кыргызской Республики и документированы национальными паспортами КР. В отношении 58 человек, признанных лицами без гражданства, оформлены ходатайства на прием в гражданство Кыргызстана.

Справка

ГУ «Кызмат» является уполномоченным государственным органом в сфере регистрации и документирования населения, который в рамках своей деятельности активно осуществляет работу по автоматизации и улучшению качества предоставляемых услуг.

В рамках работы по предупреждению и искоренению безгражданства в стране ГУ «Кызмат» осуществляет процедуру определения принадлежности к гражданству лиц, не имеющих документов, удостоверяющих личность.