Общество

Резкий рост использования цифровых госуслуг зафиксировали в Кыргызстане

Государственное учреждение «Кызмат» зафиксировало в Кыргызстане резкий рост использования цифровых госуслуг. Об этом сообщили в ведомстве.

Уточняется, что количество облачных электронных цифровых подписей увеличилось почти в 2,5 раза — с 946 тысяч в 2023 году до 2,45 миллиона в августе 2025-го.

Платежи за госуслуги через ЦОН в режиме онлайн увеличились в 2,5 раза — с 295 тысяч в 2024 году до 747 тысяч за последние восемь месяцев.

В системе электронного документооборота Infodocs обработано почти 30 миллионов документов.

Также продолжается массовая персонификация госдокументов: ежегодно оформляются сотни тысяч ID-карт, паспортов и водительских удостоверений.

«Кызмат» озвучил наиболее востребованные онлайн-сервисы:

  • «Оцифруй себя»;
  • «Прописка»;
  • «Рождение»;
  • «Повторное свидетельство».

В учреждении добавили, что открываются новые центры обслуживания населения и создано два отдела для обслуживания иностранцев.
