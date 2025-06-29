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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 29 июня переменная облачность. Температура воздуха ожидается +34 градуса.

Отключение газа, света, воды

  • 9.00-17.00 — госрезиденция, жилмассивы «Чон-Арык» (улицы Ямбурская, Луговая, Школьная, Кожобергенова, Семетей), «Ак-Ордо» (улицы Садыр-Аке, Тагай Бий).

У кого намечается той

Виктория Полюдина

Родилась 29 июня 1989 года. Мастер спорта международного класса по легкой атлетике, чемпионка Азии, участница Олимпийских игр — 2016.

Памятные даты

День юриста Кыргызской Республики

В последнее воскресенье июня в Кыргызстане отмечается День юриста. 

Этот праздник объединяет всех людей, занимающихся профессиональной юридической деятельностью, которая весьма разнообразна, — адвокатов, нотариусов, судей, прокуроров, следователей, юристов в организациях, юристов, занимающихся частной практикой, студентов юридических факультетов. 

Сулайман-Тоо в Оше включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Мамасалы Ташматова
Фото Мамасалы Ташматова. Священная Сулайман-Тоо

29 июня 2009 года Сулайман-Тоо включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Священная гора в Оше стала первым памятником Кыргызстана, вошедшим в этот список. Номинация Сулайман-Тоо уже рассматривалась комитетом Всемирного наследия и дважды возвращалась на доработку.

В США поступил в продажу первый iPhone

iPhone 2G — сенсорный смартфон первого поколения iPhone, разработанный и продававшийся корпорацией Apple. Представлен 9 января 2007 года после нескольких месяцев слухов. Поступил в продажу в США 29 июня 2007-го.

Вторым поколением стал iPhone 3G.

Куда сходить

Куда сходить сегодня, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/334523/
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