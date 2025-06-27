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Общество

II международный фестиваль «Чычкан өрөөнү» объединил Кыргызстан и Узбекистан

С 25 по 27 июня в живописной долине Чычкан прошел Второй международный фестиваль «Чычкан өрөөнү», объединивший представителей бизнеса, культуры и государственных структур Кыргызстана и Узбекистана. Об этом сообщает Торгово-промышленная палата.

По ее данным, мероприятие стало значимой платформой для диалога, обмена опытом и установления новых партнерств.

Основные итоги фестиваля:

• подписан меморандум о сотрудничестве между регионами, открывающий путь к новым инвестиционным проектам;
• организована ярмарка органической продукции, продемонстрировавшая потенциал местных производителей;
• проведены деловые встречи, направленные на укрепление экономических связей;
• состоялась выставка ремесел, где мастера представили изделия народного творчества и традиционного прикладного искусства;
• представлена насыщенная культурная программа: национальные игры, концерты и традиционные обряды.

Фестиваль стал ярким примером того, как совместные усилия могут создавать возможности для развития региона и углубления международного сотрудничества.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/334419/
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