II международный фестиваль «Чычкан өрөөнү» объединил Кыргызстан и Узбекистан

С 25 по 27 июня в живописной долине Чычкан прошел Второй международный фестиваль «Чычкан өрөөнү», объединивший представителей бизнеса, культуры и государственных структур Кыргызстана и Узбекистана. Об этом сообщает Торгово-промышленная палата.

По ее данным, мероприятие стало значимой платформой для диалога, обмена опытом и установления новых партнерств.

Основные итоги фестиваля:

• подписан меморандум о сотрудничестве между регионами, открывающий путь к новым инвестиционным проектам;

• организована ярмарка органической продукции, продемонстрировавшая потенциал местных производителей;

• проведены деловые встречи, направленные на укрепление экономических связей;

• состоялась выставка ремесел, где мастера представили изделия народного творчества и традиционного прикладного искусства;

• представлена насыщенная культурная программа: национальные игры, концерты и традиционные обряды.

Фестиваль стал ярким примером того, как совместные усилия могут создавать возможности для развития региона и углубления международного сотрудничества.