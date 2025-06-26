Если мигрант не ходит в школу: главный правозащитник РФ призывает высылать семьи

Глава Совета по правам человека (СПЧ РФ) Валерий Фадеев призвал высылать из России трудовых мигрантов, чьи дети не ходят в школу. Об этом сообщается на странице организации «ВКонтакте».

По его словам, на фоне введения обязательного тестирования детей мигрантов на знание русского языка перед зачислением в школу МВД России показало красноречивые цифры.

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«Как сообщило ведомство в ответ на запрос депутата Госдумы Сергея Обухова, в России находятся 785 тысяч 593 несовершеннолетних иностранных гражданина.

При этом число несовершеннолетних иностранных граждан и лиц без гражданства, обучающихся в образовательных организациях, — 192 тысячи 254 человека (всего лишь 24,5 процента).

Даже если исключить дошкольников, останется не менее 300 тысяч детей, не посещающих школы», — отметил он.

Главный правозащитник РФ напомнил, что Конституцией и Семейным кодексом на родителей и опекунов возложена обязанность обеспечить получение детьми основного общего образования. Эта норма распространяется на всех родителей, даже если они не являются гражданами России. В случае невыполнения такие родители могут быть лишены родительских прав или ограничены в них.

По словам Валерия Фадеева, аналогичные обязанности государство возлагает на родителей и в странах Центральной Азии.

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«Если иностранные граждане не намерены соблюдать законы страны пребывания — пусть уезжают обратно, и права их детей на образование обеспечивает страна исхода.

Мы не можем себе позволить безответственное отношение к будущему детей, даже если они не граждане России и приехали сюда с трудовыми мигрантами.

Кроме того, скопления неприкаянных детей и подростков на улице и в общественных местах угрожают стать серьезным криминогенным фактором», — прокомментировал Валерий Фадеев.

Напомним, в РФ с 1 апреля детей мигрантов начали тестировать на знание русского языка перед приемом в школы. Как ранее отмечали в Рособрнадзоре, при приеме в российские учебные заведения дети мигрантов должны знать минимум, прописанный в общеобразовательных программах.