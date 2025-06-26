Как не сойти с ума в жарком Бишкеке. Советы психолога

Бишкек сегодня — это бесконечная жара, стройки, пробки и пыль. Горожане устают от шума и суеты, раздражаются в транспорте и на переходах, страдают от бессонницы и тревожности. Что с нами происходит? Почему простая дорога до работы стала испытанием? Об этом 24.kg поговорило с психологом Маргаритой Ким.

— Почему у многих накапливается раздражение от самой повседневной городской среды? Это нормально?

— В целом нет. Нервная система у человека достаточно устойчива. Но когда внешняя среда становится перегруженной — как сегодня в Бишкеке: жарко, шумно, пыльно, вокруг пробки и стройки — психика начинает давать сбои. Раздражение в таких условиях говорит о повышенной тревожности и внутреннем напряжении. Мы не просто устаем, мы эмоционально выгораем. Это может быть следствием накопленных внутренних конфликтов, которые не находят выхода. Постепенно формируется хроническое ощущение усталости, апатии, бессилия.

— Как понять, что ты уже на грани и это не просто «временная усталость», а сигнал, что психика перегружена?

— Самый яркий и простой показатель — это сон. Если человек не может вовремя лечь, часто просыпается ночью, сон прерывистый — это сигнал. Значит, нервная система перегружена, тревожность высокая, а человек сам не может понять, откуда он. Это состояние, когда ты тратишь много внутреннего ресурса на что-то непонятное, на фоновые внутренние конфликты. И все это выражается в неспокойном эмоциональном фоне.

— Некоторые становятся особенно агрессивными в пробках, от звуков стройки, на переходах. Откуда берется эта злость и как ее контролировать, если каждый день «все бесит»?

— Высокий уровень агрессии — это результат долгосрочного подавления эмоций. Человек долго копил в себе раздражение, обиду, злость, а не выражал их. Это как кастрюля с крышкой — в какой-то момент закипает и выливается. Это эмоциональный взрыв. Людей раздражает все: самокатчики, пыль, жара, грубость на дорогах. Но это не о внешнем мире, это о том, что нет выхода для эмоций. Они не проживаются, а подавляются — и потом вырываются наружу.

— У горожан создается ощущение, что город становится враждебным. Как не стать его жертвой?

— Надо переключить фокус. Стараться выезжать на природу, смотреть на воду, гулять. Очень хорошо, например, наблюдать за течением реки — не вниз по течению, а вверх. Это помогает мозгу перестроиться. Отдых без гаджетов, просто тишина, воздух, горы, физическая активность — все это дает нервной системе возможность перезагрузиться. Надо давать себе время быть наедине с собой, без информационного шума.

— А есть какие-то простые, работающие приемы, чтобы снизить уровень стресса, не уезжая из города и не тратя деньги на психолога?

— Есть. Один из вариантов — символическая работа с эмоциями. Например, наполнить водой обычный полиэтиленовый пакет, представляя, что это ваша обида или злость. А потом сделать в нем маленький надрез ножом и наблюдать, как вода уходит, а вместе с ней — напряжение. Этот ритуал помогает выпустить эмоции. Также хорошо работает медитация. Это не что-то эзотерическое — это просто концентрация на спокойном фокусе: музыка, текст, дыхание. Она дает мозгу отдых от внешнего шума и агрессии.

— Как защитить себя от «заражения» негативом? Когда все вокруг жалуются, злятся, а ты просто хочешь доехать до работы спокойно?

— Чаще всего нас цепляет то, что уже есть внутри. Если вы эмоционально вовлекаетесь в чужую злость, раздражение — значит, есть внутренние триггеры, нерешенные конфликты. Важно не вовлекаться, а перефокусироваться — на музыку, аудиокнигу, просто на свои мысли. Но если вы все равно вовлекаетесь, это уже сигнал, что есть внутренняя напряженность. Здесь стоит рассмотреть возможность похода к психологу и разобраться, что именно задевает.

— Что бы вы посоветовали молодым родителям, пожилым людям и тем, кто работает на открытом воздухе — тем, кто особенно уязвим к городской среде?

— Наполниться позитивными эмоциями. Это может звучать абстрактно, но все очень просто: чаще обнимайтесь, разговаривайте с близкими, делитесь чувствами. Даже мимолетное объятие или улыбка запускают выработку «гормонов радости» — окситоцина, дофамина. Общение в позитивном ключе, искренние слова — это все то, что помогает выживать и восстанавливаться.

— И напоследок: как не потерять радость жизни, если город кажется все менее комфортным местом?

— Все начинается с внутреннего восприятия. Если вам кажется, что мир враждебен — он будет таким везде. Если вы чувствуете, что жизнь полна эмоций — и хороших, и плохих — то это и есть настоящее. Живите настоящим моментом: как вы едите мороженое, как ребенок бежит к вам с протянутыми руками. Радость — это то, что вы чувствуете здесь и сейчас. Не застревайте в прошлом и не пытайтесь заглянуть слишком далеко вперед. Главное — проживать свою жизнь осознанно.