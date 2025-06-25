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Общество

Камчыбек Ташиев: В Кыргызстане больше нет ОПГ

Сегодня глава ГКНБ Камчыбек Ташиев провел совещание в Нарыне.

На нем он напомнил о том, что одной из важных задач для государства является борьба с организованной преступностью.

«Мы вырвали ОПГ в стране с корнем. Сейчас никто не может выйти и открыто сказать, что он бандит, «положенец», «смотрящий», «черный». Ранее, как вы знаете, члены ОПГ активно окутали все структуры власти. Один из воров в законе, которого даже Америка признала одним из 12 опасных преступников мира и за голову которого обещала $5 миллионов, Камчи Кольбаев жил в Кыргызстане. Дошло до того, что члены ОПГ решали, кто должен сидеть в парламенте и других структурах власти. Но мы от всего этого избавились», — добавил Камчыбек Ташиев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/334079/
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