Камчыбек Ташиев: В Кыргызстане больше нет ОПГ

Сегодня глава ГКНБ Камчыбек Ташиев провел совещание в Нарыне.

На нем он напомнил о том, что одной из важных задач для государства является борьба с организованной преступностью.

«Мы вырвали ОПГ в стране с корнем. Сейчас никто не может выйти и открыто сказать, что он бандит, «положенец», «смотрящий», «черный». Ранее, как вы знаете, члены ОПГ активно окутали все структуры власти. Один из воров в законе, которого даже Америка признала одним из 12 опасных преступников мира и за голову которого обещала $5 миллионов, Камчи Кольбаев жил в Кыргызстане. Дошло до того, что члены ОПГ решали, кто должен сидеть в парламенте и других структурах власти. Но мы от всего этого избавились», — добавил Камчыбек Ташиев.