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Общество

Покинуть пост. Глава ГКНБ дал три дня руководству Чуйской области на раздумья

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев во время рабочей поездки в Токмак на совещании 24 июня подверг жесткой критике руководство Чуйской области.

На видео, распространяемых в пабликах, заметно, как он отчитывает постоянного представителя президента в Чуйской области Каната Джумагазиева за плохую работу.

«Вы не справились с возложенными на вас обязанностями. Вы по указанию главы государства должны были обеспечить порядок в регионе, но не смогли. Если не можете работать, то уходите с поста. На развитие Токмака выделен 1 миллиард сомов, такого в истории не было. Я запрещаю всем руководителям региона ездить на автомобилях. Ходите пешком, чтобы вы знали каждый метр города. Где нет воды, обеспечьте ею, если мусор лежит, уберите, где не посеяно, посейте. В общем, устраните все недостатки в работе, от воды до инфраструктуры. Оказывается, вы не можете работать, пока с вас жестко не потребуешь. Мы видим, как плохо работают полпред и другие чиновники. Если вы в городе не можете навести порядок, то в районах тем более. Постыдились бы. Я даю вам три дня подумать и решить: если не можете работать, пишите заявления об уходе», — сказал Камчыбек Ташиев.

Напомним, что 24 июня прямо на заседании взят под арест мэр Токмака Максат Нусувалиев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/334036/
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