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Общество

Новые правила въезда в Россию: без визы — только с заявкой через приложение

Посольство России в Кыргызстане напомнило о новых правилах въезда для иностранных граждан, следующих в РФ без виз. Они начнут действовать с 30 июня 2025 года и будут применяться в рамках эксперимента, который продлится до 30 июня 2026 года.

Согласно постановлению правительства РФ № 1510, теперь иностранцы, приезжающие в Россию без визы, обязаны:

  • зарегистрироваться в Единой системе аутентификации (ЕСИА);
  • не позднее чем за 72 часа до въезда подать электронное заявление через мобильное приложение ruID;
  • в экстренных случаях — заявление можно отправить за 4 часа до въезда.

Приложение ruID доступно для скачивания в App Store и Google Play.

Эти правила не распространяются на:

  • граждан Беларуси;
  • владельцев дипломатических и служебных паспортов;
  • детей до шести лет.

Визовый въезд, включая электронную визу, осуществляется по прежним правилам и не требует регистрации через ruID.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/333868/
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