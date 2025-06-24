Посольство России в Кыргызстане напомнило о новых правилах въезда для иностранных граждан, следующих в РФ без виз. Они начнут действовать с 30 июня 2025 года и будут применяться в рамках эксперимента, который продлится до 30 июня 2026 года.

Согласно постановлению правительства РФ № 1510, теперь иностранцы, приезжающие в Россию без визы, обязаны:

зарегистрироваться в Единой системе аутентификации (ЕСИА);

не позднее чем за 72 часа до въезда подать электронное заявление через мобильное приложение ruID;

в экстренных случаях — заявление можно отправить за 4 часа до въезда.

Приложение ruID доступно для скачивания в App Store и Google Play.

Эти правила не распространяются на:

граждан Беларуси;

владельцев дипломатических и служебных паспортов;

детей до шести лет.

Визовый въезд, включая электронную визу, осуществляется по прежним правилам и не требует регистрации через ruID.