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Астрономы обнаружили «космического дракона», способного пожирать звезды

Две звезды, окруженные космической пылью, вращаются с такой скоростью, что получилась «космическая змея». При этом одна из звезд готова превратиться в сверхновую, сообщило издание Daily Mail.

Звезды класса Вольфа-Райе — очень горячие звезды высокой светимости. В конце существования они превращаются в сверхновые. Тройная система 2XMM J160050.7-514245 состоит из одиночной звезды и двойной звезды. Она находятся в нашей галактике Млечный Путь.

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Космическая пыль, вызванная звездными ветрами и высокоскоростным вращением звезд, сложилась в красивый изогнутый рисунок, напоминающий змею. Так что астрономы дали всей системе имя Апеп, в честь древнеегипетского мифического змея.

Его прототип был олицетворением зла и мрака, он пожирал солнце в битве с силами жизни. Нечто подобное способна повторить и эта звездная система.

Ученые говорят, что звезды двойной системы вращаются так быстро, что разрывают друг друга, и находятся на пороге массивного взрыва сверхновой. Такая вспышка может угрожать находящимся поблизости звездным системам, а впоследствии на ее месте часто образуется черная дыра.

По расчетам ученых, вспышка не затронет нашу область космоса.
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