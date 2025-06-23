В Бишкеке создадут зарядную инфраструктуру для электротранспорта. Корея поможет

Заместитель министра экономики и коммерции Санжар Болотов подписал меморандум о взаимопонимании с компаниями EVSIS, Корейской ассоциацией экологического автотранспорта и NGS. Об этом сообщает Минэкономики.
По его данным, документ предусматривает совместную реализацию проекта по развитию инфраструктуры для зарядки экологически чистого электротранспорта в Бишкеке.
Меморандум направлен на углубление сотрудничества и охватывает следующие ключевые направления:
• создание и эксплуатация современной зарядной инфраструктуры для электротранспорта;
• содействие улучшению качества воздуха и снижению выбросов углерода;
• обмен опытом и информацией о нормативно-правовой базе и отраслевых трендах;
• проведение информационно-просветительских кампаний для популяризации экологичного транспорта.
В рамках проекта корейская сторона также планирует сотрудничество с Кыргызским государственным техническим университетом по реализации программ технического обучения и стажировок. Особое внимание будет уделено формированию системы взаимодействия между промышленностью и академическим сообществом, что позволит обеспечить трудоустройство подготовленных специалистов и развитие местной экспертизы в сфере эксплуатации зарядной инфраструктуры.