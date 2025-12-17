22:42
В Бишкеке после реконструкции открыли депо № 1. Будет обслуживать электробусы

В рамках экскурсионной программы для делегатов IV Народного курултая состоялось открытие депо № 1 после реконструкции. Об этом сообщает мэрия Бишкека.

По ее данным, депо находится на улице Московской, 237.

«Объект, введенный в эксплуатацию в 1951 году, после реконструкции функционирует как современный комплекс для хранения, обслуживания и ремонта автобусов и электробусов. Депо рассчитано на одновременное обслуживание до 130 единиц подвижного состава, включая 70 автобусов и 60 электробусов. Для последних создана современная зарядная инфраструктура. На территории также функционируют мойка подвижного состава и административно-бытовой корпус», — говорится в сообщении.
