В Бишкеке запускают новый маршрут электробуса № 33

С 22 ноября в столице начинает работу новый маршрут электробуса № 33. Об этом сообщает мэрия.
По ее данным, от ДЕПО-2 до жилого массива «Молодежный квартал» будут курсировать современные, удобные и экологически чистые электробусы.
Маршрут электробуса № 33:
- проспект Шабдана Баатыра;
- улица Ауэзова;
- улица Анкара;
- улица Горького;
- улица Юнусалиева;
- улица Ахунбаева;
- улица Жукеева-Пудовкина;
- улица Токомбаева;
- улица Байтика Баатыра;
- улица Семетей;
- проспект Чингиза Айтматова;
- улица Масалиева;
- конечная остановка — «Молодежный квартал».
В мэрии просят пассажиров соблюдать чистоту в общественном транспорте и бережно относиться к муниципальному имуществу.