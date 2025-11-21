В Бишкеке запускают новый маршрут электробуса № 33

С 22 ноября в столице начинает работу новый маршрут электробуса № 33. Об этом сообщает мэрия.

По ее данным, от ДЕПО-2 до жилого массива «Молодежный квартал» будут курсировать современные, удобные и экологически чистые электробусы.

Маршрут электробуса № 33:

проспект Шабдана Баатыра;

улица Ауэзова;

улица Анкара;

улица Горького;

улица Юнусалиева;

улица Ахунбаева;

улица Жукеева-Пудовкина;

улица Токомбаева;

улица Байтика Баатыра;

улица Семетей;

проспект Чингиза Айтматова;

улица Масалиева;

конечная остановка — «Молодежный квартал».

Фото мэрии

В мэрии просят пассажиров соблюдать чистоту в общественном транспорте и бережно относиться к муниципальному имуществу.