Общество

В Бишкеке запускают новый маршрут электробуса № 33

С 22 ноября в столице начинает работу новый маршрут электробуса № 33. Об этом сообщает мэрия.

По ее данным, от ДЕПО-2 до жилого массива «Молодежный квартал» будут курсировать современные, удобные и экологически чистые электробусы.

Маршрут электробуса № 33:

  • проспект Шабдана Баатыра;
  • улица Ауэзова;
  • улица Анкара;
  • улица Горького;
  • улица Юнусалиева;
  • улица Ахунбаева;
  • улица Жукеева-Пудовкина;
  • улица Токомбаева;
  • улица Байтика Баатыра;
  • улица Семетей;
  • проспект Чингиза Айтматова;
  • улица Масалиева;
  • конечная остановка — «Молодежный квартал».

мэрии
Фото мэрии

В мэрии просят пассажиров соблюдать чистоту в общественном транспорте и бережно относиться к муниципальному имуществу.
