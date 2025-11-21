11:06
Общество

Президент АБР Масато Канда ознакомился с бишкекскими электробусами

Президент Азиатского банка развития (АБР) Масато Канда в рамках рабочего визита в Кыргызскую Республику встретился с заместителем мэра Рамизом Алиевым и посетил электробусное ДЕПО №2. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Цель визита — ознакомление с техническими возможностями и инфраструктурой электробусов, приобретенных в рамках проекта «Электрификация городского транспорта».

В ходе мероприятия директор МП «Бишкекский городской транспорт» Талант Капаров представил подробную информацию о проекте, его основных компонентах и ходе реализации. Продемонстрированы фотографии этапов строительства ДЕПО, 3D-анимация «Пилотного зеленого коридора» и обучающая симуляция для подготовки водителей электробусов.

В рамках визита делегация ознакомилась с инфраструктурой, зарядными станциями и новыми функциями электробусов, включая инклюзивные возможности для пассажиров с ограниченными возможностями.

Напомним, в июне 2024-го муниципалитет предложил передать 100 троллейбусов Ошу, в Бишкеке демонтировали контактную сеть, что вызвало обеспокоенность у части горожан. 29 августа на сессии депутаты БГК одобрили передачу техники. Жители столицы подали иск в суд на решение городского кенеша о передаче троллейбусов, но суд посчитал демонтаж законным. В начале апреля 2025 года в Бишкек прибыли два электробуса, еще 118 поставили в мае.

Азиатский банк развития тогда опроверг информацию о своем участии в решении заменить все троллейбусы новыми электробусами. Он отметил, что между мэрией Бишкека и АБР не было соглашений о том, что 120 новых электробусов полностью заменят троллейбусы.

Сообщалось, что решение об исключении троллейбусов из городского транспорта было принято в одностороннем порядке местными муниципальными властями. Директор отдела Восточной, Центральной и Западной Азии энергетического сектора АБР Чунхо Хван в официальном письме сообщил, что в соответствии с изначальной целью проекта банк предусматривал замену 95 дизельных автобусов и только 25 троллейбусов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/351758/
просмотров: 325
