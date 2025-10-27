15:42
USD 87.45
EUR 101.52
RUB 1.08
Общество

В Бишкеке возможно построят завод по производству электробусов

Мэр Айбек Джунушалиев с рабочим визитом прибыл в город Чандэ (КНР). Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета Бишкека.

По ее данным, он ознакомился с работой завода CRRC Electric, специализирующегося на производстве электрических автобусов.

«Градоначальник изучил современные технологии в сфере экологичных машин и рассмотрел возможности дальнейшего сотрудничества в целях развития транспортной инфраструктуры Бишкека. Он встретится с представителями завода и обсудит перспективы внедрения электротранспорта в столице Кыргызстана. Также рассматривается возможность строительства аналогичного завода по производству электрических автобусов в Бишкеке», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/348671/
просмотров: 286
Версия для печати
Материалы по теме
Прогнозы Генплана: К 2050 году в Бишкеке будут проживать 2 миллиона человек
В Бишкеке пройдет фестиваль кимчи
В Бишкек прибудет 95 новых 12-метровых автобусов
В Бишкеке завершились республиканские командно-штабные учения по ГО
Китайские компании приостановили закупку российской нефти
Более 300 бесплатных операций в Оше провели китайские офтальмологи
В мэрии Бишкека прокомментировали появление камер в туалете школы № 111
Парковки Бишкека: куда уходят миллионы сомов и почему система так и не работает?
На улице Киевской в Бишкеке появится выделенная полоса для автобусов
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр времени
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане зарегистрировано третье за&nbsp;сутки землетрясение В Кыргызстане зарегистрировано третье за сутки землетрясение
ГКНБ в&nbsp;Бишкеке задержал правозащитницу, вымогавшую $50 тысяч ГКНБ в Бишкеке задержал правозащитницу, вымогавшую $50 тысяч
Что обещают синоптики в&nbsp;начале недели в&nbsp;Бишкеке. Прогноз погоды на&nbsp;27-29 октября Что обещают синоптики в начале недели в Бишкеке. Прогноз погоды на 27-29 октября
У&nbsp;каждого пятого ребенка в&nbsp;Кыргызстане повышен уровень свинца в&nbsp;крови&nbsp;&mdash; анализ У каждого пятого ребенка в Кыргызстане повышен уровень свинца в крови — анализ
Бизнес
Больше интернета и&nbsp;возможностей в&nbsp;новом тарифе Beeline &laquo;Это 80&nbsp;GB&raquo; Больше интернета и возможностей в новом тарифе Beeline «Это 80 GB»
Переводы из&nbsp;России в&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; и&nbsp;O!Store&nbsp;&mdash; моментально, удобно и&nbsp;без комиссии Переводы из России в «Мой О!» и O!Store — моментально, удобно и без комиссии
KICB поддержал создание первого высокотехнологичного госпиталя в&nbsp;Нарыне KICB поддержал создание первого высокотехнологичного госпиталя в Нарыне
О! открывает бесплатный доступ к&nbsp;приложению &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; в&nbsp;роуминге О! открывает бесплатный доступ к приложению «Мой О!» в роуминге
27 октября, понедельник
15:37
В мэрии Оша новый руководитель пресс-службы В мэрии Оша новый руководитель пресс-службы
15:36
Прогнозы Генплана: К 2050 году в Бишкеке будут проживать 2 миллиона человек
15:18
В Бишкеке возможно построят завод по производству электробусов
14:45
В Бишкеке подросток снимал номера с автомобилей
14:06
В некоторых районах Бишкека временно отключат газ