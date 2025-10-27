В Бишкеке возможно построят завод по производству электробусов

Мэр Айбек Джунушалиев с рабочим визитом прибыл в город Чандэ (КНР). Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета Бишкека.

По ее данным, он ознакомился с работой завода CRRC Electric, специализирующегося на производстве электрических автобусов.

«Градоначальник изучил современные технологии в сфере экологичных машин и рассмотрел возможности дальнейшего сотрудничества в целях развития транспортной инфраструктуры Бишкека. Он встретится с представителями завода и обсудит перспективы внедрения электротранспорта в столице Кыргызстана. Также рассматривается возможность строительства аналогичного завода по производству электрических автобусов в Бишкеке», — говорится в сообщении.