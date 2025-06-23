Единую систему технического прикрытия железных дорог хотят создать страны ОДКБ

В Душанбе состоялось шестое заседание межгосударственной рабочей группы по созданию единой системы технического прикрытия железных дорог государств — членов ОДКБ. Об этом сообщается в Telegram-канале организации.

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Уточняется, что представители Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, секретариата и объединенного штаба ОДКБ заслушали доклады членов группы о результатах работы по планированию и организации мероприятий технического прикрытия железных дорог стран — участниц ОДКБ.

Также состоялся обмен мнениями по решению наиболее важных вопросов технического прикрытия железных дорог. Обсуждены перспективы дальнейшего тесного сотрудничества заинтересованных министерств и ведомств государств — членов ОДКБ в целях организации бесперебойной работы железнодорожного транспорта.

Единая система технического прикрытия железных дорог — это комплекс инженерных, технических и организационных мероприятий, которые осуществляются в мирное и военное время для подготовки объектов, сооружений и устройств эксплуатируемой сети железных дорог, а также восстановительных и эксплуатационных сил и средств к работам по ликвидации последствий воздействия противника на железнодорожную сеть.

Цель единой системы — обеспечить бесперебойную работу железнодорожного транспорта в интересах национальной безопасности, обороноспособности и экономического развития стран ОДКБ.

Задачи системы включают: