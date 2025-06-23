Уровень образования мигрантов в странах Евросоюза рекордно вырос. Такие данные содержатся в анализе, опубликованном в понедельник немецким фондом Rockwool Foundation Berlin, сообщает DW в своем Telegram-канале.

В 2024 году доля мигрантов из стран, не входящих в ЕС, которые имеют высшее образование или эквивалентную ему квалификацию, составляет 32,1 процента. Это «рекордный уровень», который продолжает сильную тенденцию к росту за последние десять лет, говорится в исследовании. К примеру, в 2023 году этот показатель составлял 30,9 процента.

В Германии за год доля высокообразованных мигрантов выросла с 29,4 до 31,1 процента.

Женщины-мигрантки по-прежнему лидируют среди всех групп населения в странах ЕС по уровню образования. Среди женщин также наблюдается самый высокий рост уровня образования.