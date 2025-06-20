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Общество

В Бишкеке представили государственную облачную платформу G-Cloud. Что это такое

Фото ГУ «Кызмат». В Бишкеке представили государственную облачную платформу G-Cloud

Сегодня состоялся официальный запуск G-Cloud — государственной облачной платформы, которая станет технологическим фундаментом цифрового управления государственными данными Кыргызской Республики. Инициатива реализована при поддержке Минцифры КР, Всемирного банка и KOICA.

По данным пресс-службы Минцифры, G-Cloud создает единое безопасное пространство для размещения и обработки критичных систем госорганов, уже мигрированы пять ключевых информационных систем Платформа оборудована с возможностями масштабирования, устойчивой работой и защитой данных даже в условиях чрезвычайных ситуаций.

«В церемонии приняли участие руководители и специалисты госорганов, представители международных партнеров и IT-сообщества. От госучреждения «Кызмат» с докладом выступил замдиректора Нурлан Айдиев, также с ключевыми заявлениями выступили первый замдиректора ГУ Азамат Джапаров и министр цифрового развития Азамат Жамангулов. Свое видение проекта озвучил зампредседателя кабмина Эдиль Байсалов. Он подчеркнул стратегическую значимость G-Cloud и упомянул перспективу сотрудничества с компаниями Google, Amazon и Microsoft, а также планы по прокладке дополнительных трансконтинентальных каналов связи», — говорится в сообщении.

Участники обсудили архитектуру платформы, кибербезопасность, поэтапный переход ведомств, а также возможности ИИ в сфере госуслуг. ГУ «Кызмат» выступает техническим оператором G-Cloud и обеспечивает ее стабильность и защиту.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/333529/
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