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Общество

Казахстан эвакуировал своих граждан из зоны конфликта на Ближнем Востоке

В условиях стремительно обостряющейся ситуации на Ближнем Востоке Республика Казахстан оперативно организовала эвакуацию своих граждан с территории Исламской Республики Иран. Об этом сообщают казахстанские СМИ. 

Благодаря слаженной работе и высокому уровню межведомственного взаимодействия Министерство иностранных дел, профильные государственные органы и дипломатические представительства РК за рубежом обеспечили эвакуацию 109 человек.

Эвакуация осуществлялась транзитом через территории дружественных государств региона, в частности, 89 человек покинули Иран через Туркменистан и 20 — через Азербайджан. Всем эвакуированным оказана консульско-правовая помощь и созданы необходимые условия для возвращения на родину.

В ходе подготовки и эвакуационных мероприятий казахстанские дипломаты в круглосуточном режиме координировали действия с местными властями, обеспечивали логистику маршрутов, взаимодействовали с местными органами власти и оказали необходимую поддержку соотечественникам на местах.

В кратчайшие сроки обработано более 200 личных обращений, обеспечена непрерывная связь с группами казахстанцев по всей территории Ирана и организовано их передвижение по заранее согласованным транзитным маршрутам.

Эвакуационная работа продолжается. В настоящее время МИД РК совместно с другими профильными ведомствами работает над эвакуацией своих граждан из Государства Израиль.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/333220/
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