Активисты обеспокоены новыми поправками, ужесточающими регулирование СМИ

Платформа действий медиа Кыргызстана выражает серьезную обеспокоенность в связи с инициативой группы депутатов Жогорку Кенеша — Айбека Маткеримова, Илимбека Кубанычбекова, Эрниса Айдаралиева и Советбека Рустамбек уулу, которые предложили внести поправки в законопроект «О СМИ», фактически перечеркивающие усилия президента привести закон в соответствие с Конституцией и международными стандартами в области свободы слова и информации и месяцы деятельности рабочей группы.

Данная инициатива, считают активисты, отменяет достигнутый ранее национальный консенсус.

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Напомним, что в декабре 2023 года, после встречи представителей СМИ с главой государства Садыром Жапаровым, принято решение о создании рабочей группы по разработке нового закона о СМИ, в которую вошли журналисты, юристы, представители государственных органов и депутаты.

Рабочая группа работала на базе Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики в течение шести месяцев открыто, прозрачно, с привлечением всех заинтересованных сторон. Каждая статья законопроекта обсуждена, выверена и подготовлена с учетом рекомендаций профессионального сообщества, представителей государственных органов, СМИ, гражданского общества, депутатов парламента.

«На парламентских слушаниях в рамках первого чтения замминистра культуры Марат Тагаев и замминистра юстиции Орозобек Сыдыков отметили, что законопроект получился компромиссным, сбалансированным и учитывает интересы всех сторон — государства, общества и медиасообщества. Глава комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению Винера Раимбачаева также подчеркнула, что законопроект представляет собой прогрессивный и выверенный документ, отражающий дух времени.

Однако внезапное появление предложений от четырех нардепов, не участвовавших в рабочей группе, не присутствовавших на парламентских слушаниях, не имеющих профессионального отношения к сфере медиа, вызывает недоумение. Эти предложения ужесточают подход к регулированию СМИ, в частности:

• превращают добровольную регистрацию СМИ в обязательную, что противоречит рекомендациям международных организаций и базовым принципам свободы выражения мнений;

• нарушают принцип, озвученный Садыром Жапаровым, что закон о СМИ должен быть написан профессионалами в тесном сотрудничестве с медиаотраслью;

• подрывают доверие к открытым реформам и демонстрируют возврат к репрессивной логике регулирования», — говорится в сообщении.

В связи с вышеизложенным Платформа действий медиа Кыргызстана:

— призывает депутатов Жогорку Кенеша не поддерживать инициативу четырех коллег при дальнейших обсуждениях в комитетах и на общем чтении;

— просит провести повторные парламентские слушания на общей палате с участием всех заинтересованных сторон, включая представителей профессионального медиасообщества;

— обращается к президенту как к гаранту Конституции и свободы выражения с просьбой не подписывать законопроект, если в него будут включены поправки, противоречащие принципам свободы слова и плюрализма;

— предлагает Министерству культуры как официальному инициатору реформы отстаивать компромиссный законопроект, подготовленный совместно с медиа и гражданским обществом, и возражать против попыток его ужесточения.

Накануне парламентский комитет по социальной политике одобрил проект закона «О средствах массовой информации» во втором и третьем чтениях. Депутаты предложили исключить из документа пункт, согласно которому издания имеют право пройти регистрацию в качестве средств массовой информации на добровольной основе, добавив вместо этого пункт о том, что СМИ имеет право распространять сведения со дня принятия органами юстиции решения о регистрации.