20:14
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

Активисты обеспокоены новыми поправками, ужесточающими регулирование СМИ

Платформа действий медиа Кыргызстана выражает серьезную обеспокоенность в связи с инициативой группы депутатов Жогорку Кенеша — Айбека Маткеримова, Илимбека Кубанычбекова, Эрниса Айдаралиева и Советбека Рустамбек уулу, которые предложили внести поправки в законопроект «О СМИ», фактически перечеркивающие усилия президента привести закон в соответствие с Конституцией и международными стандартами в области свободы слова и информации и месяцы деятельности рабочей группы.

Данная инициатива, считают активисты, отменяет достигнутый ранее национальный консенсус.

Читайте по теме
Юрист призвала депутатов вернуть шестую редакцию законопроекта о СМИ

Напомним, что в декабре 2023 года, после встречи представителей СМИ с главой государства Садыром Жапаровым, принято решение о создании рабочей группы по разработке нового закона о СМИ, в которую вошли журналисты, юристы, представители государственных органов и депутаты.

Рабочая группа работала на базе Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики в течение шести месяцев открыто, прозрачно, с привлечением всех заинтересованных сторон. Каждая статья законопроекта обсуждена, выверена и подготовлена с учетом рекомендаций профессионального сообщества, представителей государственных органов, СМИ, гражданского общества, депутатов парламента.

«На парламентских слушаниях в рамках первого чтения замминистра культуры Марат Тагаев и замминистра юстиции Орозобек Сыдыков отметили, что законопроект получился компромиссным, сбалансированным и учитывает интересы всех сторон — государства, общества и медиасообщества. Глава комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению Винера Раимбачаева также подчеркнула, что законопроект представляет собой прогрессивный и выверенный документ, отражающий дух времени.

Однако внезапное появление предложений от четырех нардепов, не участвовавших в рабочей группе, не присутствовавших на парламентских слушаниях, не имеющих профессионального отношения к сфере медиа, вызывает недоумение. Эти предложения ужесточают подход к регулированию СМИ, в частности:

• превращают добровольную регистрацию СМИ в обязательную, что противоречит рекомендациям международных организаций и базовым принципам свободы выражения мнений;
• нарушают принцип, озвученный Садыром Жапаровым, что закон о СМИ должен быть написан профессионалами в тесном сотрудничестве с медиаотраслью;
• подрывают доверие к открытым реформам и демонстрируют возврат к репрессивной логике регулирования», — говорится в сообщении.

В связи с вышеизложенным Платформа действий медиа Кыргызстана:

— призывает депутатов Жогорку Кенеша не поддерживать инициативу четырех коллег при дальнейших обсуждениях в комитетах и на общем чтении;

— просит провести повторные парламентские слушания на общей палате с участием всех заинтересованных сторон, включая представителей профессионального медиасообщества;

— обращается к президенту как к гаранту Конституции и свободы выражения с просьбой не подписывать законопроект, если в него будут включены поправки, противоречащие принципам свободы слова и плюрализма;

— предлагает Министерству культуры как официальному инициатору реформы отстаивать компромиссный законопроект, подготовленный совместно с медиа и гражданским обществом, и возражать против попыток его ужесточения.

Накануне парламентский комитет по социальной политике одобрил проект закона «О средствах массовой информации» во втором и третьем чтениях. Депутаты предложили исключить из документа пункт, согласно которому издания имеют право пройти регистрацию в качестве средств массовой информации на добровольной основе, добавив вместо этого пункт о том, что СМИ имеет право распространять сведения со дня принятия органами юстиции решения о регистрации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/333209/
просмотров: 305
Версия для печати
Материалы по теме
Юрист призвала депутатов вернуть шестую редакцию законопроекта о СМИ
Закон о СМИ. Депутаты предлагают вернуть норму об обязательной регистрации
Почти 3 тысячи СМИ закрыли в России в 2024 году
СМИ отказали дать информацию, ссылаясь на отсутствие у него регистрации
Из-за давления молодежь не хочет работать журналистами — Кайыргуль Урумканова
Законы, принятые в последние годы, ограничивают работу журналистов — СМИ
Депутаты Жогорку Кенеша приняли законопроект о СМИ в первом чтении
СМИ должны нести ответственность за комментарии под их постами — депутат
Новый закон о СМИ не поможет журналистам — Дастан Бекешев
Трамп поручил сократить штаты семи агентств, в том числе финансирующего СМИ
Популярные новости
Пособие на&nbsp;погребение. Сколько денег положено и&nbsp;как их&nbsp;получить Пособие на погребение. Сколько денег положено и как их получить
Кыргызстан включен в&nbsp;список стран, гражданам которых могут запретить въезд в&nbsp;США Кыргызстан включен в список стран, гражданам которых могут запретить въезд в США
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Кыргызстане ожидается жара до&nbsp;41&nbsp;градуса Штормовое предупреждение: в Кыргызстане ожидается жара до 41 градуса
Аномальная жара, пыль и&nbsp;болезни. Кыргызстан вошел в&nbsp;эпоху климатического шока Аномальная жара, пыль и болезни. Кыргызстан вошел в эпоху климатического шока
Бизнес
Мы&nbsp;запускаем BakAi-чат&nbsp;&mdash; инновация, которая меняет мобильный банкинг уже сегодня Мы запускаем BakAi-чат — инновация, которая меняет мобильный банкинг уже сегодня
&laquo;Элдик Банк&raquo; первым в&nbsp;КР получил статус прямого участника китайской системы CIPS «Элдик Банк» первым в КР получил статус прямого участника китайской системы CIPS
Отдыхай, смотри, общайся&nbsp;&mdash; выбирай &laquo;Переходи на&nbsp;О! Комбо&raquo; и&nbsp;забудь про трафик Отдыхай, смотри, общайся — выбирай «Переходи на О! Комбо» и забудь про трафик
«Элдик Банк» усиливает поддержку женского предпринимательства в регионах КР «Элдик Банк» усиливает поддержку женского предпринимательства в регионах КР
18 июня, среда
20:05
Глава кабмина вручил чемпиону Азии по гребле на байдарках полмиллиона сомов Глава кабмина вручил чемпиону Азии по гребле на байдарк...
20:01
Кыргызстанец Нурманбет Раймалы уулу стал чемпионом Азии по борьбе
19:40
Для строительства малых ГЭС на аукцион выставлены четыре земельных участка
19:32
В КР с 1 июля оплату налогов можно будет производить через QR-код и код оплаты
19:30
Героизм на службе: милиционер из Кадамджая спас жизнь подростка