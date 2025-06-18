В ОАО «Учкун» после капитального ремонта открыт административный корпус

В ОАО «Учкун», подведомственном управделами президента, после капитального ремонта введен в эксплуатацию обновленный административный корпус. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

В рамках торжественной церемонии участники ознакомились с деятельностью предприятия и основными направлениями производства на месте.

После осмотра административного здания гости также посетили цеха по изготовлению акцизных марок и биометрических паспортов, где ознакомились с техническим состоянием оборудования и производственным процессом. Эти подразделения считаются одними из ключевых в стратегии развития предприятия.

Как отмечается, в последние годы ОАО «Учкун» демонстрирует устойчивое развитие. На полиграфическом предприятии внедрены производства, соответствующие международным стандартам, и расширяется география сотрудничества. Как пример — партнерство с Республикой Намибия и другими странами. В рамках первого контракта успешно изготовлено и поставлено 130 тысяч биометрических паспортов. Сейчас начат второй этап двустороннего сотрудничества.