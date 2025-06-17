Нехватка поливной воды. В Бишкеке обсудили создание искусственных ледников

В Бишкеке прошел экспертный форум по вопросам обеспечения достаточным количеством воды для полива сельскохозяйственных угодий в условиях изменения климата. Об этом сообщает пресс-служба Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО.)

Участники обсудили широкий спектр вопросов, касающихся устойчивого управления водными ресурсами, внедрения современных климатоустойчивых технологий, повышения эффективности ирригационных систем и смягчения последствий изменения климата для аграрного сектора.

Основное внимание уделено нескольким важным аспектам: проблеме нехватки воды в вегетационный период и необходимости координированного подхода к распределению этого важного ресурсов. Участники рассмотрели внедрение инновационных технологий, таких как капельное орошение и цифровые системы мониторинга, а также инициативы по созданию искусственных ледников и водохранилищ для сохранения водных ресурсов.

Представитель ФАО в КР Олег Гучгельдыев подробно рассказал о работе, которую организация ведет в Кыргызстане с целью помочь фермерам адаптироваться к меняющимся климатическим условиям.

В частности, он представил новый проект ФАО, направленный на внедрение и масштабирование технологии создания искусственных ледников. Эта инициатива приобретает особую важность для региона, где идет быстрое сокращение площади естественных ледников, что создает серьезные вызовы для сельского хозяйства, особенно в летний период. Технология помогает накапливать воду зимой и постепенно использовать ее в засушливые периоды, повышая устойчивость фермеров к изменению климата.

«Искусственные ледники — это не просто технологическое решение. Инновации служат опорой для устойчивости сельских общин в условиях меняющегося климата. Такие проекты укрепляют продовольственную безопасность и стимулируют долгосрочное развитие сельского хозяйства», — сказал Олег Гучгельдыев.

По итогам круглого стола выработаны рекомендации для дальнейших шагов в рамках государственной водной политики, включая развитие инфраструктуры, привлечение инвестиций и расширение сотрудничества с международными организациями.