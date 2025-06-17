Запущена первая национальная платформа ИИ на кыргызском языке

Представлена первая национальная цифровая платформа на кыргызском языке, работающая на принципах искусственного интеллекта. Об этом сообщила Госкомиссия по государственному языку при президенте КР.

Платформа под названием «Айтил» уже доступна для общественности по адресу www.aitil.kg. Разработка велась с целью продвижения кыргызского языка в цифровом пространстве и его интеграции в современные технологии.

По данным разработчиков, «Айтил» — это первый ИИ-продукт на кыргызском языке, способный выполнять широкий спектр задач:

преобразование кыргызского текста в озвученный формат;

распознавание речи и перевод голоса в текст;

использование интеллектуального чат-ассистента;

перевод с кыргызского на 10 мировых языков и обратно;

автоматический перевод видеороликов с YouTube на кыргызский язык;

извлечение текста на кыргызском языке из PDF-документов и изображений.

«Сегодня можно уверенно сказать, что это один из важнейших шагов на пути цифровизации кыргызского языка. Мы давно ждали запуска подобной платформы. Уверены, что «Айтил» станет мощным инструментом для развития, распространения и использования кыргызского языка в современных условиях», — говорится в заявлении госкомиссии.

Разработчики подчеркивают, что продукт находится в стадии самообучения, поэтому возможны отдельные ошибки или неточности. Кроме того, при высокой нагрузке система может работать медленнее.

Авторы проекта поблагодарили всех специалистов, участвовавших в разработке, особенно технического партнера — компанию «УлутСофт».