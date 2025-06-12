В Ташкенте откроется международный коммерческий суд. Об этом стало известно на инвестиционном форуме.

По данным Министерства инвестиций, промышленности и торговли, его открытие позволит инвесторам из-за рубежа получить доступ к суду на основе общего права.

«Создание TICC предоставляет инвесторам возможность выбора. Наличие арбитража, экономического суда и теперь специального Международного коммерческого суда означает, что Узбекистан создает полноценные условия для инвесторов», — сказала директор Ташкентского международного арбитражного центра Диана Байзакова.

Ректор Ташкентского государственного юридического университета Исламбек Рустамбеков отметил, что в будущем ожидается спрос на юристов со знанием общего права и Узбекистан должен быть к этому готов.

Также отмечалось, что в Узбекистане экономические суды перегружены, работают только на узбекском и русском языках и почти не используют иностранное право. Зарубежные юристы не могут представлять клиентов из-за требований о гражданстве и лицензии.

TICC может стать юридической лабораторией, которая вдохновит на обновление всей судебной системы страны.

Ранее сообщалось, что Европейский инвестбанк откроет офис в Узбекистане до конца 2025 года.