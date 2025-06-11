Электронные отходы из Кыргызстана будут перерабатывать на заводе в Монголии

Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Монголии Айбек Артыкбаев принял участие в официальной церемонии открытия завода по сортировке и переработке отработанных электронных отходов в Монголии. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, предприятие создано в рамках совместного сотрудничества между частными компаниями Кыргызстана, Монголии и Японии при поддержке JICA.

«В целях дальнейшей реализации проекта предусматривается налаживание систематических поставок электронных отходов из Кыргызстана для последующей переработки на новом заводе. В 2024 году представители японских и монгольских компаний посетили Кыргызстан и провели предварительную оценку потенциала поставок электронных компонентов для переработки», — говорится в сообщении.

На начальном этапе сотрудничества осуществлена закупка первой партии отработанных компьютерных плат в Кыргызстане и экспортирована в Монголию.

«Реализация проекта представляет собой важный вклад в развитие международного сотрудничества в сфере экологически безопасной переработки электронных отходов и способствует укреплению экономических связей между Кыргызстаном, Монголией и Японией», — подчеркнули в МИД.