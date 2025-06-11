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Общество

Беспорядки в Лос-Анджелесе. Кыргызстанцев в США призывают к бдительности

В свете продолжающихся уличных демонстраций в ряде городов Соединенных Штатов Америки МИД вновь призывает граждан Кыргызстана в США проявлять максимальную бдительность.

Министерство, учитывая сохраняющуюся напряженность, настоятельно рекомендует гражданам Кыргызстана воздерживаться от участия в протестных акциях и избегать мест, где проводятся демонстрации, митинги или иные массовые собрания, которые могут сопровождаться беспорядками.

«При необходимости напоминаем, что следует незамедлительно обращаться в дипломатические и консульские учреждения», — говорится в сообщении пресс-службы МИД.

Напомним, в Лос-Анджелесе рейд против нелегалов спровоцировал массовые беспорядки. По данным очевидцев, инспекторы Иммиграционной и таможенной полиции (ICE), которая занимается выявлением и депортацией нелегальных мигрантов, во время рейдов использовали слезоточивый газ и светошумовые гранаты. После этого в центре города собралось более 300 протестующих, осудивших жесткие методы.

Американский лидер направил в Лос-Анджелес 2 тысячи военнослужащих Национальной гвардии, что вызвало политический скандал.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/332366/
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